Дочь тяжелобольной Заворотнюк встретила день рождения в слезах

Анна Заворотнюк с мамой Анастасией Заворотнюк. Фото: Инстаграм.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк 14 января отмечает 26-летие. День рождения Анна празднует не с мамой и своей семьей, а с женихом в их столичной квартире. В Инстаграме девушка призналась, что утро ее праздника началось для нее совсем не так, как она ожидала. Жених Анны умудрился довести ее до слез.

- Меня сегодня долго не выпускали из комнаты, потому что молодой человек готовил сюрприз. Я успела прослезиться. В общем, замечательный был день, - рассказала наследница Заворотнюк в микроблоге.

Анна показала, какой сюрприз сделал ей любимый. Молодой человек украсил комнату воздушными шарами и цветами. Получилось очень красиво: неудивительно, что, увидев все это великолепие, Анна не удержалась и расплакалась от счастья.

На этом сюрпризы для нее не закончились. Анна рассказала, что далее они с любимым намереваются отправиться в СПА и закончить день ужином в ресторане.

Жених Анны устроил ей сюрприз. Фото: Инстаграм.

Побольше положительных эмоций девушке не помешает: Анна ранее признавалась, что уже длительное время находится в состоянии депрессии. Черная волна отчаяния ее накрыла из-за тяжелой болезни мамы. Девушка даже была вынуждена обратиться к психотерапевту, который помогает ей выбраться из этого гнетущего состояния. Анна не скрывает, что это долгий процесс, и с последствиями депрессии она борется до сих пор.

- В связи с болезнью мамы я на долгое время провалилась в довольно сильную депрессию. Самую настоящую, не такую, когда люди стигматизируют эту болезнь и называют ею пару дней, когда грустят, - писала Анна на своей странице в соцсети. - В связи с этим я начала обращаться к разным специалистам. И в конечном итоге, нашла своего психолога, который вытаскивает меня из чёрной дыры.

Анна всегда очень переживает за свою маму. После того, как у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали онкологию, ее дочь бросила учебу в США и вернулась домой. А когда Анастасии стало хуже, девушка из-за ее болезни отменила свадьбу. О своем женихе наследница Заворотнюк практически не рассказывает. Молодой человек учился вместе с Анной в США и, закончив образование, вернулся в Москву.

Близкие Анастасии не делятся информацией о ее здоровье. Известно, что Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию. Врачам удалось совершить чудо: болезнь отступила, и сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в стадии ремиссии. По словам источников из окружения актрисы, Анастасия передвигается в основном на коляске, ходить самой ей пока тяжело.