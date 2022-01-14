Михаил Зеленский около месяца лежал в коме

Первая жена обнародовала страшные подробности об умершем в 46 лет телеведущем Фото: СОЦСЕТИ

Друг Михаила Зеленского назвал точную причину смерти телеведущего в Доминикане. Сначала все говорили, что причиной стало кровоизлияние в мозг, но режиссер Николай Сергеев это опроверг. Меж тем первая жена звезды экрана сообщила шокирующую новость о коме.

Причиной смерти 46-летнего Михаила Зеленского был не инсульт, а инфаркт. "Уже известно, что у него был не инсульт, а инфаркт, то есть сердце у него остановилось", - цитирует Николая Сергеева 5-tv.ru.

По его словам, с похоронами не должно возникнуть никаких сложностей. Свой последний приют телеведущий обретет на Троекуровском кладбище Москвы. Будет ли гражданская панихида, пока не известно.

Сергеев уточнил, что вдова Мила Рубинчик, с которой отдыхал Зеленский, будет лично контролировать организацию похорон. По словам женщины, на тропическом отдыхе ничто не предвещало беды, но неожиданно Михаилу стало плохо. Ведущему даже не успели оказать первую помощь. Он скончался у дверей медпункта.

"Все случилось внезапно... Я была рядом, все произошло на моих глазах. Мише стало плохо, его состояние ухудшилось. Дошли до медпункта, все там случилось, прямо на входе. Врачи сделали все, что могли", - сообщила, в свою очередь, вдова в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1".

На связь также вышла первая жена телеведущего Ольга Яшина. Женщина не представляет, как родители Михаила переживут смерть единственного сына. Ведь однажды они его едва не потеряли. Но в тот роковой день звезду экрана буквально вытащили с того света.

"Такое горе… Мама фактически потеряла Мишу во второй раз. Он же два раза отмечал день рождения из-за того, что около месяца лежал в коме. То, что он из нее вышел - было чудом, в которое никто не мог поверить. А с родителями он был очень близок", - поведала Ольга.

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