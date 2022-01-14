Кардиолог назвал единственный метод, который мог спасти Михаила Зеленского от инфаркта

Спасение от инфаркта есть и успешно применяется во всем мире. Но главное здесь - время. К сожалению, у Зеленского его оказалось слишком мало Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной смерти 46-летнего Михаила Зеленского, который скончался на отдыхе в Доминикане, стал не инсульт, а инфаркт: сердечный приступ подтвердили в посольстве России в Венесуэле (и по совместительству в Доминиканской Республике). Как выяснилось, 11 января телеведущему внезапно стало плохо: при поддержке жены он дошел до пункта медпомощи при отеле, но упал прямо на входе. Экстренно прибывшие врачи местной неотложки уже ничего не могли сделать - было слишком поздно. Зеленский скончался в считанные минуты.

Однако, далеко не всегда сердечный приступ приводит к фатальным последствиям. Спасение от инфаркта есть и успешно применяется во всем мире. Но главное здесь - время. К сожалению, у Зеленского его оказалось слишком мало.

- В зависимости от индивидуальных особенностей, сердечный приступ может развиваться от нескольких секунд до нескольких часов, - объяснил kp.ru врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев. - Больше шансов на выживание, безусловно, у пациентов с длительной симптоматикой: это дает время для применения лекарственных средств. Есть способ, который зарекомендовал себя очень эффективно, называется он тромболизис - это специфическая терапия, которая разрушает тромботический процесс. Больному вводят специальные вещества, растворяющие тромб: только это способно экстренно решить проблему. Чем раньше провести эту манипуляцию, тем больше шансов на спасение пациента. Кстати, тромболизис в свое время открыл наш выдающийся ученый и кардиолог Евгений Чазов, который затем неоднократно был номинирован на Нобелевскую премию.

По словам эксперта, в России применяют тромболизис не только в больницах, но и в машинах "скорой помощи" при подозрении на инфаркт миокарда.

- Думаю, в Доминикане этот метод также используют - он известен по всему миру. Скорее всего, врачи "скорой", которая приехала к Михаилу Зеленскому, тоже были готовы провести тромболизис, - отметил кардиолог. - Но в этом случае, видимо, сошлись все негативные факторы: и свертываемость крови, и способность к образованию тромбов, и молниеносная симптоматика... Врачам просто не хватило времени на его спасение.

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Друг Михаила Зеленского: "Его нелепая смерть должна заставить людей после 40 обратиться к врачу"

Терапевт-кардиолог, а также теле- и радиоведущий Константин Иванов был лично знаком с Михаилом Зеленским:

- Это чудовищная трагедия, - поделился Иванов с kp.ru. - Ушел молодой мужчина, бесконечно талантливый и очень искренний - говорю об этом не только как врач, но и как журналист. Мне бы не хотелось рассуждать о его смерти, но я хочу подчеркнуть, что, к сожалению, ранний инфаркт - это уже не новость, особенно у мужчин. Хотя еще лет 15-20 назад мы считали это какой-то казуистикой. Я бы очень хотел, чтобы эта нелепая смерть послужила сигналом для людей после 40 лет о том, что необходимо проводить обследования или, по крайне мере, обратиться к специалисту, который подскажет, какой чекап вам нужно пройти. Существует, как минимум, шкала SCORE - она оценивает риск умереть от сердечно-сосудистого заболевания в течение ближайших 10 лет.

Если говорить об экстренном спасении пациентов с сердечным приступом, здесь также действует правило "золотого часа". При остром коронарном синдроме мы доставляем пациента в клинику, где смотрим сосуды, и если есть, говоря простым языком, сужения, проводим стентирование: ставим сеточку в сосуды, тем самым открывая их. Но к сожалению, далеко не всегда это возможно. Бывает очень большое поражение миокарда, наступает мгновенно так называемый кардиогенный шок и вытащить человека очень тяжело. Но чтобы мы не впадали в уныние, несмотря на эту трагедию, отмечу: кардиология очень сильно шагнула вперед. Теперь дело за пациентами позаботиться о своем здоровье.