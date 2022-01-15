Игра в снежки улучшает почерк, а катание на коньках - память

Игра в снежки развивает зрительное внимание, зрительно-пространственное, метрическое восприятие Фото: Евгения ГУСЕВА

В парк! В лес! На горку! Нынешняя зима радует снежной погодкой, так что ловите момент. Прогулки на свежем морозном воздухе очень полезны: укрепляют иммунитет, сосуды, улучшают обмен веществ и работу верхних дыхательных путей. Аппетит у детворы потом отменный, спят — как младенцы. Педиатры, к слову, советуют гулять не меньше трех часов в день, только одеваться потеплее. Нам ведь нужно не только противостоять омикрону, но и осилить второе полугодие.

- Чем чаще и активнее вы проводите время с ребёнком на улице, тем меньше он будет утомляться и истощаться, потому что подвижные игры здорово пополняют энергетический ресурс, - говорит педагог-психолог, ведущий нейропсихолог центра «Как здорово!» Диляра Сагутдинова.

Чем еще хороши зимние забавы.

СНЕЖКИ. Это коллективная игра, а значит, нужно соблюдать правила, распределять роли. Дети делятся на команды, поддерживают и помогают друг другу, учатся общаться — вот вам формирование эмоционального интеллекта, и тренировка речевых навыков. Игра в снежки также развивает зрительное внимание, зрительно-пространственное, метрическое восприятие (умение рассчитывать на глаз траекторию полета), попадать в цель как можно точнее – в неподвижную и в движущуюся. И, конечно, уворачиваться от снежка (ловкость, скорость). Лепить комочки лучше не снеголепом, а руками, потому что оттачиваются движения кистей рук, распределяется тонус мышц – это особенно полезно тем ребятам, у кого нелады с почерком. А снеголеп пригодится, если затевается перестрелка и нужно заранее заготовить целую гору снежков.

ЛЕПКА ФИГУР. Сооружение даже самого обычного снеговика развивает творческое мышление, усидчивость, концентрацию внимания, моторное планирование — то есть способность понять, что конкретно будешь лепить, как, в какой последовательности. Эти навыки пригодятся не только во время учебы в школе, но и в жизни. Освоили снежную бабу – переходите к более сложным фигурам (сказочные герои, животные, крепости), используйте распылители с разноцветной водой, цветной лед, заготовленный дома, шишки, еловые ветки.

СНЕЖНЫЕ ЛАБИРИНТЫ. Здорово развивают логику, творческое и стратегическое мышление, зрительно-пространственное и моторное планирование, воображение. А если пройтись по лабиринту с закрытыми глазами, пользы будет еще больше, ведь так тренируется ощущение и понимание пространства, зрительно-пространственная память, координация и точность движения.

ЛЫЖИ. Отличный кардиотренажер и тренажер координации, а также способ зарядиться энергией.

КОНЬКИ. Тоже хороши для координации, тренируют вестибулярный аппарат, улучшают проприоцепцию (так называют способность ощущать свое тело). А еще поход на каток приравнивают к упражнениям для мозжечковой стимуляции, которые назначают для активации участков головного мозга, отвечающих за обработку информации, речь, письмо, чтение, память, восприятие, концентрацию внимания. Однако не забываем, что коньки - достаточно травмоопасное занятие, и на лед выходим в экипировке (шлем, налокотники, наколенники).

САНИ. Ух, как весело скатиться с горки! Чтобы дух захватывало от скорости! Ребенок испытывает яркие эмоции, раскрепощается. Забава особенно полезна для тревожных детей.

НАБЛЮДЕНИЯ. И творческое, и интеллектуальное развитие в одном флаконе. Рассматривайте снежинки — на варежке или на листочке черной бумаги. Удивительно, насколько они все разные! Сфотографируйте кристаллики смартфоном, а потом увеличьте фото, чтобы получше рассмотреть. Настоящие шедевры получаются на морозе из мыльных пузырей. Самый постой рецепт раствора: средство для мытья посуды смешать с водой в пропорции 1:1 (можно треть моющего средства заменить глицерином). На улице окунаете в приготовленный раствор соломинку для коктейля и аккуратно выдуваете пузырь, вращая трубочку - небольшой, примерно 5-6 см в диаметре, иначе порвется. Потом опускаете соломинку на снег и плавно вынимаете ее из пузыря. Шарик замерзает в считанные секунды, покрываясь дивными узорами, так что не затягивайте эксперимент. Готово? Любуйтесь!