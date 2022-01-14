Зеленский предложил Байдену и Путину переговорить "на троих"

Право слово, лучше бы Зеленскому молиться на инопланетян. Что они, мол, сейчас прилетят и все устроят. Это гораздо более реальный вариант Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джозефу Байдену организовать трехсторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об это заявил не Белый дом в Вашингтоне, не Кремль в Москве, а Офис президента Украины в Киеве.

Уж не знаю, кем там возомнил себя Владимир Зеленский, но в предложении явно просматривается некая претензия на подобие "Большой тройки", собиравшейся в Тегеране, в Ялте и в Потсдаме. Наверное, так это видится из Киева лидеру Украины, ослепленному манией величия. Вот только все, чего ни касается рука или какая другая часть Владимира Зеленского, моментально превращается в пародию. Рояль, например, был очень уважаемым музыкальным инструментом, пока Володя Зеленский не коснулся его. Так что, никакой "Большой тройки" не предвидится - есть "Большая двойка" и мелкая, даже не козырная "шестерка", путающаяся в ногах у взрослых.

В реальности предложение Зеленского отражает целую гамму переживаемого Зеленским в эти дни – и бессилие, и страх, и надежда на чудо (как у Гитлера до последних дней была надежда на "вундерваффе", "чудо-оружие возмездия"), только в этом случае "вундервафлей" должен, по мысли президента Украины, стать Байден. Москва игнорирует призывы Зеленского к переговорам. В Кремле даже телефонную трубку не поднимают. По весьма уважительной причине.

Президент России сразу сказал в ответ на предложение Зеленского провести встречу, что главное здесь не факт рандеву и не место, где это может случиться (напомним, Зеленский предлагал и Иерусалим, и даже Ватикан, подряжая в посредники Папу Римского, о чем последний с удивлением узнал из итальянской прессы), а тема переговоров. При этом, Путин четко обозначил, что слушать занудное нытье по поводу Крыма и Донбасса он не намерен (вопрос с Крымом решен раз и навсегда, а по ситуации с Донбассом Киеву надо проводить переговоры с Донецком и Луганском, причем, речь должна идти о выполнении Минских соглашений). А что касается вопросов двусторонних отношений между Украиной и Россией и их улучшения, то Кремль готов к переговорам по этой теме в любое время и на любом уровне, хоть МИДа, хоть президентов. Но этой тематики сам Зеленский бежит, как от огня. Кстати, не удивлюсь, если выяснится, что Белый дом в Вашингтоне был поставлен Киевом в известность об этой инициативе уже после того, как глава ОПУ Ермак сообщил о ней журналистам. Ведь это Киев, детка!

К тому же, ряд украинских политиков (извините за это словосочетание, но имеем, что имеем) предупредили, что одного Зеленского на встречу с Путиным отпускать нельзя. Арсений Яценюк, например, так и вовсе сказал, что если Зе-президент будет один на переговорах тет-а-тет, то Путин его съест на завтрак. Вам бы, Арсений, сказки ужасов писать для детей старшего дошкольного возраста. Президент России, извините, сторонник здорового образа жизни и правильного питания и, мягко говоря, шлаки потреблять привычки не имеет. К тому же, Киеву для начала было бы неплохо добиться для начала, чтобы в Москве сняли бы телефонную трубку, а уже потом строить дальнейшие планы.

Удивительно, что Зеленский обращается с такой просьбой к Байдену спустя всего несколько дней после того, как он просил сенаторов США голосовать за законопроект, против которого выступила команда американского президента. Кстати, Байден вряд ли испытывает симпатии к Зеленскому после того, как тот наехал на Порошенко, имеющего давние и прочные связи с нынешним хозяином Белого дома.

Все это и многое другое говорит только об одном – у президента Украины земля уходит из-под ног, расширяющие взгляд на мир вещества уже не действуют, и он реально в панике, не зная, что делать.

В Кремле, кстати, даже к полной чуши, которую несет команда Зеленского, относятся вроде бы серьезно, как будто речь идет об инициативах настоящего главы суверенного государства, но с известной долей иронии, которая буквально "выжигает" репутацию Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "предложений о трёхстороннем саммите с участием Украины от американского президента не поступало". От американского президента, вы поняли, да?

Право слово, лучше бы Зеленскому молиться на инопланетян. Что они, мол, сейчас прилетят и все устроят. Это гораздо более реальный вариант.