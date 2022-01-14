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Политика14 января 2022 16:39

Зеленский предложил Байдену и Путину переговорить "на троих"

Метания президента Украины все больше смахивают на истерику
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Право слово, лучше бы Зеленскому молиться на инопланетян. Что они, мол, сейчас прилетят и все устроят. Это гораздо более реальный вариант

Право слово, лучше бы Зеленскому молиться на инопланетян. Что они, мол, сейчас прилетят и все устроят. Это гораздо более реальный вариант

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джозефу Байдену организовать трехсторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об это заявил не Белый дом в Вашингтоне, не Кремль в Москве, а Офис президента Украины в Киеве.

Уж не знаю, кем там возомнил себя Владимир Зеленский, но в предложении явно просматривается некая претензия на подобие "Большой тройки", собиравшейся в Тегеране, в Ялте и в Потсдаме. Наверное, так это видится из Киева лидеру Украины, ослепленному манией величия. Вот только все, чего ни касается рука или какая другая часть Владимира Зеленского, моментально превращается в пародию. Рояль, например, был очень уважаемым музыкальным инструментом, пока Володя Зеленский не коснулся его. Так что, никакой "Большой тройки" не предвидится - есть "Большая двойка" и мелкая, даже не козырная "шестерка", путающаяся в ногах у взрослых.

В реальности предложение Зеленского отражает целую гамму переживаемого Зеленским в эти дни – и бессилие, и страх, и надежда на чудо (как у Гитлера до последних дней была надежда на "вундерваффе", "чудо-оружие возмездия"), только в этом случае "вундервафлей" должен, по мысли президента Украины, стать Байден. Москва игнорирует призывы Зеленского к переговорам. В Кремле даже телефонную трубку не поднимают. По весьма уважительной причине.

Президент России сразу сказал в ответ на предложение Зеленского провести встречу, что главное здесь не факт рандеву и не место, где это может случиться (напомним, Зеленский предлагал и Иерусалим, и даже Ватикан, подряжая в посредники Папу Римского, о чем последний с удивлением узнал из итальянской прессы), а тема переговоров. При этом, Путин четко обозначил, что слушать занудное нытье по поводу Крыма и Донбасса он не намерен (вопрос с Крымом решен раз и навсегда, а по ситуации с Донбассом Киеву надо проводить переговоры с Донецком и Луганском, причем, речь должна идти о выполнении Минских соглашений). А что касается вопросов двусторонних отношений между Украиной и Россией и их улучшения, то Кремль готов к переговорам по этой теме в любое время и на любом уровне, хоть МИДа, хоть президентов. Но этой тематики сам Зеленский бежит, как от огня. Кстати, не удивлюсь, если выяснится, что Белый дом в Вашингтоне был поставлен Киевом в известность об этой инициативе уже после того, как глава ОПУ Ермак сообщил о ней журналистам. Ведь это Киев, детка!

К тому же, ряд украинских политиков (извините за это словосочетание, но имеем, что имеем) предупредили, что одного Зеленского на встречу с Путиным отпускать нельзя. Арсений Яценюк, например, так и вовсе сказал, что если Зе-президент будет один на переговорах тет-а-тет, то Путин его съест на завтрак. Вам бы, Арсений, сказки ужасов писать для детей старшего дошкольного возраста. Президент России, извините, сторонник здорового образа жизни и правильного питания и, мягко говоря, шлаки потреблять привычки не имеет. К тому же, Киеву для начала было бы неплохо добиться для начала, чтобы в Москве сняли бы телефонную трубку, а уже потом строить дальнейшие планы.

Удивительно, что Зеленский обращается с такой просьбой к Байдену спустя всего несколько дней после того, как он просил сенаторов США голосовать за законопроект, против которого выступила команда американского президента. Кстати, Байден вряд ли испытывает симпатии к Зеленскому после того, как тот наехал на Порошенко, имеющего давние и прочные связи с нынешним хозяином Белого дома.

Все это и многое другое говорит только об одном – у президента Украины земля уходит из-под ног, расширяющие взгляд на мир вещества уже не действуют, и он реально в панике, не зная, что делать.

В Кремле, кстати, даже к полной чуши, которую несет команда Зеленского, относятся вроде бы серьезно, как будто речь идет об инициативах настоящего главы суверенного государства, но с известной долей иронии, которая буквально "выжигает" репутацию Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "предложений о трёхстороннем саммите с участием Украины от американского президента не поступало". От американского президента, вы поняли, да?

Право слово, лучше бы Зеленскому молиться на инопланетян. Что они, мол, сейчас прилетят и все устроят. Это гораздо более реальный вариант.

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