Головная боль, насморк, чихание и усталость: Мурашко назвал первые симптомы заражения «омикроном»

Говоря о лечении коронавируса, Мурашко посоветовал при первых признаках появления заболевания вызывать врача. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

На первом этапе заболевания штамм коронавируса «омикрон» похож на банальное ОРВИ или легкий грипп. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на брифинге по COVID-19 в пятницу.

- У многих состояние при «омикроне» можно охарактеризовать так: «чувствуешь, как будто заболеваешь», яркой клиники нет. Это часто встречается у тех, кто уже имеет иммунитет к коронавирусу - переболел ранее или вакцинировался, - рассказал Мурашко.

Среди основных симптомов заболевания Мурашко назвал головную боль, насморк, заложенность носа, чихание, першение в горле и усталость. Более серьезные симптомы заражения «омикроном» - это появление одышки и долго не снижающаяся температура.

По словам Мурашко, период скрытого течения «омикрона» гораздо короче, чем у штамма «дельта». Он составляет от 2 до 5 дней. При этом в течение последующих после развития заболевания трех-четырех дней возможно развитие осложнений.

- Выбирая между болеть или прививаться, нужно помнить, что коронавирус, в том числе штамм «омикрон», вызывает серьезные осложнения, - отметил Мурашко.

По его словам, диспансеризация пациентов, перенесших ковид, показала, что после него обостряются как старые заболевания, так и возникают новые.

При этом, если раньше риск повторного заражения коронавирусом составлял менее 0,74-1%, то сейчас он вырос в 5 раз. Именно поэтому переболевшим ковидом через 6 месяцев рекомендовано пройти вакцинацию.

Сейчас в России зафиксировано уже 783 случая «омикрона».

Говоря о лечении коронавируса, Мурашко посоветовал при первых признаках появления заболевания вызывать врача.

- Ни в коем случае не нужно начинать лечение самостоятельно, принимая тот или иной антибактериальный препарат, в том числе, назначая самостоятельно его ребенку, - предостерег Мурашко.

По его словам, это только навредит последующему лечению, антибиотики должен назначать врач. И в первые дни заболевания антибиотики обычно не назначаются. Как отметил глава Минздрава, лечение ковида начинается с приема противовирусных препаратов.

- Методические рекомендации по лечению заболевания, вызванного «омикроном», на сегодня откорректированы и доведены до всех медицинских работников, поэтому самый современный опыт сегодня доступен каждому врачу и, соответственно, используется в практике, - заявил Мурашко.

Что еще сказал глава Минздрава:

- Около 80% пациентов с коронавирусом в России лечатся дома, лекарства они получают бесплатно.

- Беременные подвержены большему риску при «омикроне». Им сделать прививку от коронавируса необходимо! Мурашко также отметил, что вакцинированная мама передает защитные силы - антитела - через грудное молоко, и ребенок становится тоже защищенным.

- 15% заболевших коронавирусом - дети. Если заболел ребенок, родитель должен оформить больничный лист и не ходить на работу, чтобы не подвергать риску заражения своих коллег.