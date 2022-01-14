«Выпивку приносите с собой»: Британскому премьеру грозит отставка за оскорбление королевы

Джонсона обвиняют в том, что в своей лондонской резиденции он проводил вечеринки в то время, когда они были полностью запрещены Фото: REUTERS

Кресло главы правительства под британским премьером Борисом Джонсоном шаталось не раз. Оно уверенно демонстрировало свою устойчивость, но в последние дни шквал прицельной критики в адрес главы правительства столь силен, что пока никто не берется прогнозировать – не станет ли новый скандал закатом политической карьеры одного из самых одиозных премьер-министров Великобритании.

Джонсона обвиняют в том, что в своей лондонской резиденции он проводил вечеринки в то время, когда они либо были полностью запрещены из-за карантина, либо проводились с нарушениями ограничительных мер.

Британцы – и сами не святые, кружку-другую эля в кругу друзей в период локдауна они готовы ему простить, но своими попойками Джонсон, как выяснилось, оскорбил саму королеву: как минимум, две вечеринки состоялись в государственной резиденции Джонсона накануне похорон супруга Елизаветы II, принца Филиппа. Королевство было погружено в траур, а на Даунинг стрит, 10 до глубокой ночи веселились чиновники. Джонсон до кучи еще и врал, утверждая, что проводил рабочие встречи и вообще ничего не нарушал.

Британские СМИ облетела фотография – Ее Величество одна-одинешенька сидит в часовне св. Георгия, на панихиде по усопшему мужу. Высокопоставленные политики в это время веселятся у Джонсона дома.

Официальные извинения по этому поводу уже принесены, но скандал не утихает. Как выяснилось, подобных мероприятий было несколько, и все они состоялись в тот период, когда в Великобритании действовали жесткие ограничительные меры, запрещавшие среди прочего массовые попойки. И парадокс заключается в том, что хроническими нарушителями этих мер стали чиновники, которые эти меры разрабатывали и воплощали в жизнь.

Решено провести специальное расследование выдвинутых в адрес Джонсона обвинении. Планируется, что специально назначенная чиновница озвучит предварительные результаты в конце следующей недели. Но лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер уже заявил, что «Джонсон опорочил должность премьер-министра и должен уйти в отставку». Премьер-министр, конечно же, об отставке не думает и требует не предвосхищать итоги расследования.

Заодно Джонсон оправдывается, и называет вечеринки на Даунинг стрит, 10 рабочими встречами, признавая при этом, что «в некоторых вопросах мы поступали неправильно». Он отказывается комментировать ставшую достоянием прессы рабочую переписку своих помощников. В письме-приглашении на одну из таких «рабочих встреч» личный секретарь Джонсона пишет: «Выпивку приносите с собой».

Так что не исключено, что веселая жизнь в резиденции премьер-министра для Джонсона скоро подойдет к бесславному концу потому, что «вечеринка закончилась». Именно такими словами потребовал отставки Джонсона его главный политический оппонент, а лейбористы сейчас существенно опережают консерваторов в симпатиях избирателей.

«Вечеринка закончилась, господин премьер-министр. Остается лишь один вопрос: вышвырнет ли его общественность Британии, вышвырнет ли его его собственная партия, или же он поступит достойно и подаст в отставку сам», - задал общественности вопрос Кейр Стармер.

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