Гарик Мартиросян невероятно изменился: фото из спецклиники

Шоумен поразил внешним видом Фото: СОЦСЕТИ

Гарик Мартиросян обратился за помощью к врачу, специализирующемуся на лечении межпозвоночных грыж без операций. Шоумен сфотографировался в клинике и произвел фурор внешним видом.

Гарик Мартиросян, вероятно, испытывает проблемы со здоровьем. Юморист был замечен в больнице, куда он обратился за помощью. Лечащий врач шоумена разместил фотографию с Гариком. В кадре Мартиросян выглядел невероятно помолодевшим и красивым.

К слову, в последнее время 47-летний мужчина все чаще оказывается в центре бурных обсуждений. Всему виной спорные ситуации, в которые тот стал попадать с завидной регулярностью.

Некоторое время назад артист, который был одним из самых ярких участников Comedy Club на протяжении долгих лет, выступил с одиозным заявлением. Он сообщил, что в нем нет никакой солидарности с сообществом юмористов. Мартиросян считает, что бремя ответственности всегда лежит на том, кто произнес резонансную шутку. По мнению шоумена, автор скандального опуса должен понимать о последствиях. "Плевать я хотел на всех комиков, у меня нет никакой солидарности! Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы и отвратительные типы, какая солидарность? Если кто-то когда-то подставился, ведет себя не по порядку, пусть сам отвечает за свои поступки. Никакой общности комиков, за которую я должен отвечать, не существует", - заявлял Мартиросян.

После сказанного на Мартиросяна обрушились с гневными комментариями пользователи соцсетей. Один из немногих, кто не удивлен заявлениями юмориста, стал комик Саша Малой, который запомнился многим по сериалу "Физрук". Он объяснил, в чем причина скандального выпада Гарика.

По словам юмориста, резидент Comedy Club давно выбрал комфортную и лишенную стресса жизнь. "Для меня было бы удивлением, если бы он стал впрягаться за комедийное сообщество. Для меня он не влияет на индустрию. Его поддержка, нет ее, погоды бы не сделала. Он доживает фактически свою жизнь. Выше того, где он есть сейчас, он уже не залезет", - подчеркнул Саша.