«Слава богу - откачали. В отеле целый корпус для больных ковидом»: Россияне в шоке от происходящего в Египте

На четвертый день, под вечер, у Дениса начала подниматься температура. До 38 градусов

Несколько россиян оказались в вынужденном карантине на территории отеля в египетском Шарм-эль-Шейхе.

- Вообще-то мы на неделю с женой летели, - рассказывает спортивный журналист Денис Бутырский. - Прилетели рано утром 8 января. Знаете, в Египте мы как-то подрасслабились, что ли. В аэропорту у нас сертификаты о вакцинации не спрашивал, хотя мы оба вакцинированы. Никто из туристов маски не носит. Ну и мы… На территории отеля Domina Coral Bay, куда мы купили тур, несколько сотен людей живет. Но за все это время я человек пять в масках видел - это старенькие бабушки из Европы. Персонал - в масках, да. Но при этом туристам они замечаний не делают. На ресепшене лежат маски. Можно взять. Но никто не берет. На территории гостиницы три ресторана, где все кушают. Столы на шесть человек. Крестиками отмечены места, где нельзя сидеть: соблюдайте социальную дистанцию. Но по факту все садятся подряд, потому что все битком, мест и так не хватает.

На четвертый день, под вечер, у Дениса начала подниматься температура. До 38 градусов.

«СКОРУЮ НЕ ХОТЕЛИ ПУСКАТЬ»

- Я грешил на акклиматизацию. Мол, приехали из холода, сразу на солнце. Может, припекло. Лег спать. Проснулся - все нормально. Вроде, никаких симптомов. Хорошо провели день. Но на следующее утро температура внезапно упала до 35,8. И чувствую, что начинаю задыхаться, тяжело дышать. Руки немеют. Шум в висках. Ощущение, будто вот-вот потеряю сознание.

Бутырский вместе с женой кинулся выяснять, как вызвать врача. На ресепшене обратились к представителю туроператора Ахмеду, который сказал, что помочь ничем не может. Хотя при заселении говорил, что к нему можно обращаться по любым вопросам. Связались со страховой компанией. Примерно через тридцать минут к воротам отеля подъезжала карета скорой помощи. Но сотрудники отеля сказали, что ее могут ее пустить.

- Мне звонят из страховой: скажите администратору, чтоб открыли! Пришлось вот в этом своем полуобморочном состоянии убеждать сотрудника на ресепшене, чтоб пустили скорую, - продолжает россиянин. - А он: ничем не могу помочь! Я уже не выдержал, начал кричать: я тут у вас коронавирусом заразился, а вы ко мне скорую не пускаете? Другие русские туристы услышали родную речь, от меня на всякий случай подальше отошли, но тоже начали на сотрудника отеля орать.

Скорую в отель все-таки пустили. Медики подключили Дениса к кислороду. Сначала, говорит, повезли в обычную больницу, но там в приемном отделении замахали руками: у него все симптомы, везите в ковидную!

- После сорока минут на кислороде я наконец-то снова начал чувствовать руки. Откачали! Я ведь до этого коронавирусом уже болел. С температурой до 39. Тяжело. Но все равно у меня тогда не было такой сильнейшей слабости. А сейчас было ощущение было, будто кости и мышцы просто отказываются работать.

«ЕСЛИ ПОПЛОХЕЕТ - ПОЛОЖИМ»

У ковидного госпиталя скорая с пациентом распрощалась. Бутырскому после кислорода полегчало.

- Там была небольшая подсобка, вроде приемного отделения, в котором на скамейках сидели люди, ждали своей очереди для сдачи анализов. Там же мы встретили других русских туристов из нашего отеля, у которых также было подозрение на ковид. И в этой же подсобке у меня потом взяли кровь из вены. Потом сделали КТ. Потом - ПЦР-тест из носа. Мы долго ждали, что дальше. Потом пришел медик: у вас положительный анализ на коронавирус. Мы спрашиваем: что делать теперь? Нам ответили: ждите, придет врач и определит ваше состояние. Мол, если все плохо, меня положат в больницу, а если состояние не критичное, поедем в отель на карантин. В общей сложности мы пробыли в больнице около шести часов. В итоге мне написали список лекарств, которые нужно было купить, чтобы лечиться.

По словам Дениса Бутырского, в какой-то момент появился египтянин, который представился представителем страховой компании.

- В целом про страховую компанию только хорошее могу сказать. Этот человек объяснил: куда надо я вас отвезу, взял список лекарств, заехали в аптеку, он все купил. (Позже Бутырский связался со знакомым врачом, работающим в России в ковидном госпитале. Египетские врачи выписали плюс-минус те же лекарства, которыми коронавирус лечат и у нас, - Авт.).

- Правда, позже мне пришло сообщение из страховой: «Вам делали КТ?» - вступает в разговор жена Дениса Мария. - Сказали, что в страховку компьютерная томография не входит. Вот и не знаем теперь - выставят нам в итоге какой-то счет или что. Пока ничего не просили.

ЭТО ОМИКРОН?

Бутырские вернулись в отель.

- К нам вышел управляющий, - продолжает Денис. - Единственный человек за все время, который хоть чем-то попытался искренне помочь. Понятно, что в отеле засуетились, когда узнали, что у меня положительный коронавирус. Выяснилось, что для больных ковидом в гостинице есть целый отдельный корпус на 20-30 номеров. В больнице мне выдали предписание, что я должен прожить на изоляции две недели. Самое удивительное, что жену доктор не хотел изолировать, в документах о ней ни слова. Я в отеле уже сам попросил, чтобы ее разместили со мной в одном номере. Мы ведь вместе спали, общались, целовались, в конце концов. Она тоже может быть больна! В итоге управляющий пошел нам на встречу, позвонил доктору, - и в карантине мы с Машей живем вместе.

- Корпус для ковидных больных заполнен полностью?

- Нет, не полностью. Не знаю, сколько в нем людей. Но в данный момент я вижу, что минимум в трех окнах кроме нашего номера горит свет. Знаю, что среди людей с подтвержденным коронавирусом были и русские. Мы теперь целыми днями из окна на мир смотрим. Мимо проходят люди - тот покашлял, тот расчихался. Думаю, на самом деле зараженных ковидом людей может быть намного больше. Просто им никто тесты не делает. Нет тестов - нет проблем. Египтянам все равно. Лишь бы туристы деньги везли.

- Вам сообщили, какой штамм коронавируса у вас нашли?

- Нет. Но мы потом уже много читали про новый омикрон. По симптомам - похоже. На второй день нашего приезда у меня была рвота. Я решил тогда, что просто огурцы на обеде были несвежие. А это симптом. Сейчас добавился кашель. Плюс, опять же, эта очень сильная слабость. Во время «старого» коронавируса у меня такого не было.

Как объяснили Денису, его двухнедельное проживание в «ковидном» корпусе для него и его супруги будет бесплатным. Это будет компенсировано из страховки.

- Кроме того, в отеле нам объяснили, что на самом деле мы не обязательно должны две недели в карантине сидеть. Через трое суток мы можем сдать в отеле ПЦР. Если тест будет отрицательным, нам дадут разрешающие документы и мы сможем вернуться домой.

- Через три дня?!

- Да. И для меня это как раз хорошая новость. Я считаю, что дома, в России, у меня больше шансов нормально лечиться, пройти качественное и полное обследование.