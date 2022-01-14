Израильская модель требует запретить продажи слишком похожей на нее секс-куклы

Израильтянка не давала никакого разрешения на использование своего образа

25-летняя израильская модель Яэль Коэн Ари привыкла сниматься для различных фотосессий и «Инстаграма», и ее сложно было удивить собственным изображением в Интернете. Однако девушка была шокирована, увидев свое лицо у куклы для секса.

Как пишет «Times of Israel», выяснилось, что авторы скопировали с Коэн не только лицо. Китайская компания «Irontech Doll» полностью воссоздала в своих «агрегатах» внешность модели, включая родинки на теле. Да и назвали игрушку недвусмысленно - Яэль. При этом израильтянка не давала никакого разрешения на использование своего образа.

— Это вдвойне неправильно, ведь это связано с моей личностью. Это не просто похожая на меня кукла, производители не скрывают того, что именно я стала прототипом для игрушки, - утверждает Яэль, которая при всем этом заявляет, что «не имеет ничего против кукол для секса».

Впрочем, требования модели вполне гуманны, она не требует какого-то бешеного гонорара или публичных извинений, а просит создателей «андроида» снять его с продажи. Тут есть еще и небольшая обида на компанию, ведь вместо адекватной реакции, ей предложили процент от реализованного в магазине товара.

В «Irontech Doll» заявили, что детальное сходство внешности Яэль и секс-куклы – всего лишь совпадение, как и их одинаковое имя. Ну а пока идут судебные заседания, искусственная женщина свободно продается в магазинах.

«Irontech Doll» изготавливает реалистичные куклы со встроенным аналогом позвоночника. Стоимость такой игрушки составляет 1400 долларов, а отдельно голову можно приобрести за 420 баксов.

Кстати, сама Коэн довольно необычная модель, ведь помимо позирования фотографам она еще и успевает работать программистом, а за плечами у нее служба в израильской армии.