Сергей Степашин: Назначение Бориса Грызлова послом России в Белоруссии - решение сильное. И - интересное

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 14 января, президент назначил Бориса Грызлова послом России в Белоруссии. Узнав об этом, я позвонил многолетнему герою «Комсомолки» Сергею Степашину, который несколько десятилетий близко знаком с Грызловым...

...- Сергей Вадимович, мы как-то даже в командировке с ним пересеклись. Вместе с Вами ездили. Кажется, в Абхазии.

- Да, это было на юге.

Я, действительно, Бориса Вячеславовича очень давно знаю. Тем более, он мой земляк. Был, напомню, министром внутренних дел, депутатом Госдумы. Кстати, мы с ним вместе - неожиданно - оказались депутатами в 1999-м, далеком теперь уже.

Что же касается назначения... Это очень сильное и интересное решение.

Во-первых, Грызлов, действительно, грамотный, опытный политик. Известный не только в нашей стране, но и в Белоруссии.

Я знаю - у него прекрасные отношения с белорусскими парламентариями, с президентом Александром Лукашенко. Поэтому, полагаю, назначение на такой пост сильной, мощной политической фигуры означает, прежде всего, то, что интеграционный процессы должны ускориться.

- Скажите, а вот президент назначил Грызлова, а Степашин его так высоко оценивает - это потому, что вы питерские все, что ли?

- Ну, нет, почему же? (смеётся) Дело не в том, что - питерские.

Ну, кстати, мы с Борисом Вячеславовичем одно время жили вместе во Владивостоке, на Второй Речке. (Район Владивостока. - А.Г.) Я тебе рассказывал про наши совместные бараки...

- Да!

- Так что, если брать нашу совестную биографию - то она начнётся с Владивостока. А потом уже - Ленинград, что называется.

- Грызлов, как и Степашин, вышел из барака?

Ну, не то, что из барака. У него там отец жил. Знаю, что он служил в морской авиации. И жил в соседнем бараке. Который тоже, как и мой, снесли давно уже, кстати.

Мы, Саш, не из бараков вышли, мы вышли из Ленинграда.

- Ну, вы знаете, у нас есть привычка немножко ехидничать.

- Да...

- В своё время Борис Грызлов, когда был спикером Госдумы, сказал: «Дума - это не место для дискуссий». Он потом пожалел об этом?

- Ну, да, он объяснил, что не это имел ввиду.

- А что?

- Речь-то шла о том, что, если принят Закон, что называется, принято решение, и что тогда дискутировать?

Дискутировать надо до принятия Закона. Для меня это очевидно, как для военного человека.

Да, он потом просто объяснил это. Знаете, у каждого человека могут быть в жизни оговорки. Они надолго прикрепляются.

Мне больше импонирует, когда он повёл борьбу с оборотнями в погонах. В МВД не многим это понравилось. Да, тогда он начал серьезную работу по поводу очищения кадров.

Так что, у него есть ещё и второй лозунг: «Бороться с оборотнями в погонах!»

- Ясно... Скажите, а как в дипломатии он? Человек все же военный!

- Нет, он был гражданским министром внутренних дел. И - прошел большую политическую школу.

И то, что такого человека назначают послом в Белоруссию - это сигнал. Это серьёзный сигнал, и, я думаю, Александр Григорьевич это понимает. И, наверное, с воодушевлением примет нового посла.

Пожелание одно: чтобы в Белоруссии было спокойно. Чтобы два братских народа и оставались братскими народами.