Лобода на отдыхе пьет шампанское по цене годовой пенсии россиян

Светлана Лобода. Фото: Инстаграм.

Светлана Лобода проводит январские каникулы на берегу океана. Звезда не уточняет, куда именно она улетела в отпуск, но, судя по всему, для отдыха она выбрала Мальдивские острова. Певица вместе с дочками Евой и Тильдой поселилась на вилле в роскошном отеле. Артистка ни в чем себе не отказывает: в сторис Инстаграма она похвасталась бутылкой элитного вина, снявшись на фоне пляжного ресторана. Для ужина Светлана выбрала винтажное шампанское Salon Le Mesnil Blanc de Blancs 2007-го года. В Москве оно продается по цене от 140 до 180 тысяч рублей за бутылку, что сопоставимо со средней российской пенсией за год.

Для ужина Светлана выбрала винтажное шампанское Salon Le Mesnil Blanc de Blancs 2007-го года. В Москве оно продается по цене от 140 до 180 тысяч рублей за бутылку. Фото: Инстаграм.

Поклонники гадают: кто оплачивает дорогостоящие прихоти звезды? Светлана – девушка не бедная: она одна из самых хорошо оплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. На Новый год Лобода дала концерт в Барвихе, за который получила гонорар порядка 15-20 миллионов рублей. На эти деньги вполне можно позволить себе элитное шампанское - хоть целый ящик. Однако подписчики звезды склонны считать, что роскошную жизнь Лободе обеспечивает ее богатый покровитель. Светлана скрывает личную жизнь и никогда не называет имени своего избранника. При этом СМИ вычислили, что певица уже несколько лет живет с гражданским мужем - миллиардером Артуром Гранцем. Лобода эти слухи не комментирует, но постоянно подчеркивает, что она счастлива и любима.

Предполагаемый возлюбленный Лободы – очень колоритная личность. Артур Гранц - армянин по национальности, но, как и Лобода, родился на Украине. Однако украинского гражданства у него нет. После распада СССР Гранц получил белорусский паспорт (а заодно и высшее образование в Белорусском государственном университете). Тем не менее, основной бизнес предприниматель ведет именно в Незалежной. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Кроме того, он приобрел сеть duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в аэропорту Минска. В 2020 году Гранц стал основным владельцем издания «Forbes Украина». Он также является собственником компании «Мимиер Трейд Юкрейн», производящей подсолнечное масло.

Певица отдыхает на берегу океана. Фото: Инстаграм.

- Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой, - призналась певица в одном из интервью.

Светлана не скрывает, что они оба постоянно работают над отношениями. Например, стараются отодвинуть в сторону все дела, чтобы побыть вдвоем.

- Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю - в первый раз сказала: я уступаю. Он говорит: «Ну вот опять ты здесь работаешь, я же просил уделить время для совместного отдыха». Я тогда сразу думаю: как-как все разгрести. Это сделаю потом, это поручу кому-то. Главное провести время с ним, - утверждает артистка.

Видимо, по совету любимого Светлана пару лет назад перевезла свою семью – маму и дочерей – в Европу. В какой именно стране они обосновались, исполнительница не говорит, но, судя по всему, это Кипр.

- Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей - они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать, – рассказывала звезда.

Светлана не скрывает, что мечтает снова стать матерью и родить своему избраннику еще как минимум двоих детей.