Обманул, что внук попал в аварию: 90-летняя москвичка задержала мошенника возле своей квартиры

Мошенники пользуются доверчивостью и замедленной реакцией стариков Фото: Shutterstock

Схемы мошенников постоянно меняются, они ищут новые сценарии, которые порой очень убедительно разыгрывают. В первую очередь от их уловок страдают пожилые люди: мошенники пользуются доверчивостью и замедленной реакцией стариков. «КП» рассказывает, какие схемы применяются в Москве, а юрист Александр Карабанов рассказал, как в таких случаях защититься.

- Если состоялась передача денег неизвестным лицам, а позже выяснилось, что это были мошенники, то нужно обратиться в полицию и оставить координаты – номера телефонов, с которых звонили злоумышленники, номер карты, куда просили отправить деньги. А также необходимо срочно звонить в банк, чтобы операцию по переводу денег остановили, - рассказывает юрист Александр Карабанов.

Спасти внука, который попал в ДТП

Москвичка Наталья Смирнова перевезла свою 90-летнюю бабушку в столицу накануне Нового года. Квартиру в Нальчике продали, добавили деньги на московскую однушку. Установили бабушке Лиде Ивановне городской телефон, так как мобильный она не слышала и с кнопками разобраться было сложновато. Подружек у Лиды Ивановны пока в столице нет, на прогулку выходит только с дочкой и внучкой. И вдруг звонок на городской телефон. Женщина узнала, что внук попал в аварию, его отправили в полицию и нужно 80 тысяч рублей, чтобы его освободили.

- Мошенник представился внуком. А бабушку плохо расслышала, сама трижды переспросила: «Марк, это ты?» Дальше неизвестный разыграл историю в нескольких частях. Сначала позвонил, что скоро заедет в гости. Второй звонок – рассказал, что взял в каршеринге машину, случайно сбил девушку. Третий звонок – нужно 80 тысяч рублей и попросил их передать знакомому, ведь сам он прийти не может, так как его задержали полицейские. И бабушка поверила, уже достала из-под матраса деньги, - рассказывает внучка Наталья Смирнова.

И Лида Ивановна отдала бы деньги мошеннику, если бы на эмоциях не позвонила дочери, чтобы рассказать о случае с внуком Марком. В панике стали дозваниваться Марку, а тот спокойно поднял трубку, ни о какой аварии не знает. Тут-то и вскрылся обман.

- Благо, что квартиру бабушке мы купили в соседнем от нас доме. Мы с мамой быстро прибежали, вызвали полицейских. Аферист вошел в тамбур, тут-то мы его и закрыли. Бабушка стала кричать, как он мог обмануть пожилого человека. Но парень делал вид, что не в курсе. Якобы он просто курьер и его отправили забрать какой-то пакет, - рассказывает Наталья Смирнова.

Полицейские приехали быстро. Личность парня установили – ему 20 лет, житель Подмосковья. Уже успел отсидеть за мошенничество, привлекался за кражи в несовершеннолетнем возрасте.

- Как только он вошел в подъезд, то позвонил своим подельникам и поставил телефон на громкую связь. То есть они слышали, что приехали полицейские, что их гонец задержан. Он свою причастность отрицает. Сейчас мы проверяем подозреваемого в мошенничестве на серию подобных случаев. Расследование продолжается, - рассказали в правоохранительных органах.

Комментарий юриста: Информацию нужно перепроверять. Если близкий родственник задержан, то выяснять, в каком отделении полиции, а не передавать деньги. В данном случае, мошенник знал не только номер телефона, но и домашний адрес женщины. Это означает, что данные пенсионерки, которая живет в квартире одна могли передать из агентства по продаже квартиры, из госорганов, которые оформляли право собственности или соцработники.

Договор пожизненной ренты

Одинокой москвичке Наталье Николаевне позвонил в дверь мужчина, который представился сотрудником социальной службы. Женщина пустила его в квартиру и даже предложила чай. Аферист был вежливым, пожаловался на госструктуры, которые якобы толком не помогают одиноким пенсионерам и посоветовал фирму, которая поможет с уборкой, ремонтом квартиры, оформит страховки и будет обеспечивать продуктами и лекарствами. Для этого женщине предлагалось заключить договор пожизненной ренты – пенсионерке забота и услуги, а от нее передача квартиры в собственность фирмы.

- Когда женщина сказала, что посоветуется с родственниками, которые живут в соседнем городе, то аферист отключил телефон и больше не приходил, - рассказали в правоохранительных органах.

Комментарий юриста: Дальше в квартире женщины могли бы появиться другие жильцы, на время ремонта хозяйку перевезли бы в другой город, а потом загадочным образом ей бы стало плохо. Делалось бы все, чтобы поскорее переоформить квартиру.

Звонок от «оператора»

Пенсионерке Анне Никольской позвонил человек, который назвал себя представителем мобильного оператора. Женщина хотела тут же положить трубку, но услышала «иначе мы вам отключим связь».

- Ей сказали, что если она не передаст для подтверждения свои паспортные данные, то ей сегодня же отключат мобильную связь. Мама, конечно, сказала, что придет к ним в салон с паспортом. На что «оператор» уверил ее, что через полчаса они закрываются. А он якобы такой хороший, позвонил хоть и в последний момент, но, чтобы помочь внести ее данные в базу и не оставить без связи с родными, - рассказывает москвич Дмитрий Конюхов.

Женщина позвонила сыну, тот назвал звонок странным. Мобильную связь никто не отключил, а в компании мобильного оператора сказали, что это не их сотрудник.

Комментарий юриста: С экранов телевизоров, и из газет постоянно звучит: не верьте липовым сотрудникам, но еще остались те, кто доверяют и выполняют все указания, передают персональные данные. Позже на людей оформляют огромные кредиты. Важно удостовериться, что человек по телефону называет свое имя, свою должность. Ведь мошенник может представиться кем угодно: сотрудником полиции, банка, депутатом, хоть президентом. Сообщать свои паспортные данные по телефону нельзя.

Служба безопасности банка

На мобильный пенсионеру Семену Салтыкову позвонила «сотрудница банка» и спросила, не снимал ли он только что деньги со своего счета. Мужчина удивился. Тогда представитель банка посоветовала снять их и перевести на безопасный счет. Семен Иванович снял около 250 тысяч рублей из одного банка, а перевести деньги ему посоветовали в другой банк. Для убедительности во второй раз старику звонила «представительница Центробанка», которая убеждала, что счет Семена Ивановича пытались взломать мошенники. По телефону она назвала адрес банкомата и продиктовала, какие кнопки нажимать, чтобы перечислить их на якобы «безопасный счет». История завершилась обманом. Это и были мошенники. Полиция возбудила уголовное дело.

Комментарий юриста: Банковские сотрудники не должны звонить, тем более спрашивать данные карты и три цифры с обратной стороны карты. Если банк действительно обнаружит странные манипуляции с вашим счетом, то он заблокирует карту самостоятельно до выяснения обстоятельств. Вы можете спросить ФИО сотрудника, из какого филиала он звонит, попросить офисный номер телефона. После можно проверить данные в интернете и самостоятельно перезвонить. Но, как правило, подобные звонки осуществляют мошенники.

Конкретно

Какие еще аферы придумывают?

- мошенническая новинка «Вам положен денежный бонус за вакцинацию». Для получения просят прислать номер счета карты;

- на телефон приходит сообщение о выигрыше в лотерею, а для получения средств нужно заплатить налог;

- «Ой, мы перевели вам деньги по ошибке». Стоит проверить, добавились ли деньги на счете. И даже, если это так, то лучше обратиться в банк для выяснения обстоятельств;

- «Пройдите опрос и получите 1000 рублей». На телефон поступает сообщение с просьбой пройти опрос. За это обещают денежную премию. Человек отвечает, потом его переводят на сайт, где нужно ввести данные карты для получения вознаграждения. Но вместо этого человек передает цифры от карты мошенникам;

- «Замена окон или межкомнатных дверей». Злоумышленники убеждали заключить договор, заманивали скидками. Делали замеры, оформляли документы и фотографировали паспорта. Данные использовались для оформления кредитов.

Кстати

Мошенники разводят даже публичных людей

Дрессировщик Эдгард Запашный отправил 50 тысяч рублей телефонным мошенникам. Схема была такой: написал известный боец UFC Алексей Олейник, по WhatsApp, с номера, которого у Запашного не было. Попросил одолжить деньги. После выяснилось, что у Олейника нет второго номера телефона и деньги он не просил.

Актера Сергея Бурунова обманули на 300 тысяч рублей. Артист решил купить дорогой компьютер, внес предоплату, но сайт оказался мошеннический.

Телефонные мошенники позвонили 85-летней матери шоумена Николая Фоменко. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности кредитной организации, женщину предупредили, что с ее с картой происходят подозрительные действия. Попросили сообщить им СМС-код, который пришел на телефон. Сразу же после этого списалось более 77 тысяч рублей.

Одного из ведущих танцоров Большого театра Виталия Гетманова обманули на 480 тысяч рублей якобы «сотрудники службы безопасности банка». Они посоветовали срочно перевести деньги на так называемый страховой депозит. Танцор поверил и воспользовался банкоматом.

Артисту Игорю Ясуловичу позвонила женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Сказала, что ему полагается выплата от президента страны, но нужен номер счета для зачисления денег. Когда выяснилось, что никакой премии не выделялось, то к тому моменту с одного из счетов артиста пропали все деньги.