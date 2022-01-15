Настя Каменских показала роскошную грудь в тонком топе

Настя Каменских и ее муж Потап проводят январские каникулы в Мексике. Фото: Инстаграм.

Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) проводят январские каникулы в Мексике. В этой стране супруги отдыхают уже не в первый раз. Настя признается, что Мексика для нее – место силы. Для отпуска пара выбрала дорогой курорт Тулум с его белоснежными пляжами и бирюзовым морем.

Настя на отдыхе меняет один купальник за другим, хвастаясь соблазнительными формами. В сторис Инстаграма Каменских продемонстрировала роскошный бюст в полупрозрачном кроп-топе и лифе из такой же ткани.

В сторис Инстаграма Каменских продемонстрировала роскошный бюст в полупрозрачном кроп-топе и лифе из такой же ткани.

На отдыхе артистка продемонстрировала плоский животик, тем самым развеяв слухи о беременности. Дело в том, что накануне Нового года Каменских поделилась в Инстаграме снимком, сделанным у нараженной елки. На фото супруги позировали в объемных свитерах парной расцветки. Поклонники были уверены, что под этим нарядом Настя скрывала округлившийся животик. Подписчикам хватило этого намека, чтобы начать поздравлять Каменских с будущим материнством.

Певица и ее муж Потап – красивая и очень любящая пара. Неудивительно, что многие мечтают, чтобы в их семье поскорей случилось пополнение. К слову, сам Потап уверен, что у них будет много наследников, но говорит, что всему свое время.

- Когда мы будем благословлены, это обязательно случится. Мы очень хотим детей. Я вообще хочу пятерых детей! Один уже есть, значит осталось четыре, - сообщил как-то артист.

На отдыхе артистка продемонстрировала плоский животик, тем самым развеяв слухи о беременности. Фото: Инстаграм.

Потап и Настя Каменских вместе уже 12 лет, но поженились артисты только в 2019 году. Влюбленные долго прятали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой, с которой он прожил вместе 14 лет. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около пяти лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. А Потап долго не решался сказать жене, что любит другую. В интервью украинскому телеканалу «1+1» артист признался, что боялся обидеть мать своего ребенка.

В конце концов Потап собрался с духом и честно признался в изменах.

- Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Для меня это было очень сложно, было очень больно. Тогда сердце разбивалось. У меня хватило сил это сделать. Сейчас я смотрю и понимаю, что я все сделал правильно. Я очень счастливый человек. Я послушал свое сердце, - рассказал музыкант в одном из интервью.

Хотя расставание далось непросто, супруги сохранили дружеские отношения. Сейчас они вместе руководят продюсерским центром MOZGI, а также принимают одинаковое участие в воспитании сына Андрея. Настя Каменских сумела подружиться с мальчиком, Андрей периодически ездит на отдых вместе с отцом и его новой женой. А вот отношения с Ириной Горовой Настя не поддерживает – они не общаются.