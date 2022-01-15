Что Россия могла бы получить от Казахстана в благодарность за помощь после погромов

Сейчас, когда Россия так помогла Казахстану, избавила его от хаоса, гражданской войны, поджогов и грабежей, нужно, чтобы и в адрес России были сделаны конкретные дружественные шаги Фото: REUTERS

Бывает, постесняешься попросить, а потом уже поздно. Горбачев, например, позволил двум Германиям объединиться, и ничего за это не взял для России. А зря. Сейчас, когда Россия так помогла Казахстану, избавила его от хаоса, гражданской войны, поджогов и грабежей, мне кажется, нужно, чтобы и в адрес России были сделаны конкретные дружественные шаги:

- Почему бы Казахстану не перестать наступать на кириллицу?;

- А в школы вернуть прежнее количество часов русского языка и литературы;

- Надо, чтобы Казахстан не допускал случаев выдавливания русских казахстанцев с работы, чтобы государство внимательно относилось к случаям притеснения. В СССР при приеме в вузы был процент для “нацкадов”. Казахстан тоже должен, на мой взгляд, следить за тем, чтобы в вузах и в разных сферах жизни русские и иные народы были представлены соответственно своему проценту;

- Нужно начать уничтожать те злобные исторические мифы, которые распространялись в Казахстане с 90-х. О том, что русские якобы умышленно устроили там голодомор (надо разьяснять, что он был и в Поволжье, что это последствия Гражданской войны, и что голод был следствием неумелых действий большевиков разных национальностей, которые вышли из низов и попросту не были сильны в экономике). Власти Казахстана должны обратить внимание на то, что рассказывают о России в школе;

Учитывая, что министерство информации возглавил Аскар Умаров, известный яростными русофобскими высказываниями, теперь, конечно, непонятно как вести такую разьяснительную работу. Но это странное назначение (чтобы не сказать – вызов) не должно нас обескуражить. Россия не должна стесняться заявлять и союзникам о своих интересах, пожеланиях. Мы не можем помогать всем “за просто так” на средства наших налогоплательщиков.

Россия должна снять документальные фильмы и телепрограммы о том, как казахи стали союзниками империи, как русские строили крепость Верный - Алма-Ату (мой прадед строил, кстати), что вообще сделано русскими для Казахстана. Не надо стесняться напоминать и про оперу, и про балет, и про музеи, в которые русские, еврейские, польские, немецкие, корейские и прочие исследователи (перечисляю разные народы Казахстана) приносили результаты своей работы. Надо рассказывать как русские и другие собирали казахский фольклор, переводили его на русский, печатали, как Москва возносила казахских поэтов, писателей, музыкантов...

А кем были учителя первых казахстанских школ, вузов? Кто нес знания по физике, химии, лингвистике и т. д. в казахстанские степи? Никак не американцы...

Мы стыдливо об этом умалчиваем из своей “великодержавной” деликатности. А зря. Ведь со стороны врагов России казахам вливают в уши басни, что они были колонией. Необходимо, чтобы казахстанские СМИ рассказали народу что такое колонии на самом деле, и насколько жизнь североамериканских индейцев отличалась, да и сейчас отличается, от жизни малых народов России и Казахстана.

Надо популяризировать труды и высказывания видного казахского ученого 19 века Чокана Валиханова, верного друга России и просветителя своего народа. И о живых талантливых казахах не стоит забывать, делая побольше интервью с ними в российских СМИ. (Миллионы россиян любят Розу Рымбаеву, Димаша, Иманбека Зейкенова, Сауле Юсупову и других одаренных казахов).

Cейчас также “архиважно”, как сказал бы Ленин, показать что Россия в январе 2022 не оккупировала Казахстан, как кричат националисты, а спасла его от верной гибели. Да, это обьясняют российские СМИ, но казахстанские должны это делать с утроенной силой. Покажите семьи офицеров, которым отрезали головы. Покажите семьи, у которых разграблены бизнесы. Покажите как силы ОДКБ охраняли стратегически важные обьекты Казахстана, опасные для населения если бы бандиты их захватили. Расскажите во сколько обойдется реконструкция сожженных великолепных алма-атинских зданий. Добейтесь того, чтобы все поняли: Россия помогла потому, что страна могла превратиться в опасную уже не для Токаева или Назарбаева, а лично для вас. Разграбив магазины, бандиты, затесавшиеся в среду действительно жаждущих экономических перемен людей, пошли бы уже по домам и квартирам, ведь власти и полиции нет.

Надо рассказывать и о том, что превращение Казахстана во второй Афганистан – кровавый и наркотичный, не только возможно, а, скорее всего, и случилось бы при безвластии. И война с Россией за северные территории тоже вполне могла бы потом быть. Не потому что Россия их хочет! А потому что Запад умело бы разжигал конфликт, как сделал это на Украине. Обижали бы там русских, размещали бы военные базы...

Очень много можно сделать для сближения России и Казахстана. И в первую очередь сегодня это забота Казахстана. Так как Россия уже доказала свою верность.

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