«Изможденная»: Худая и обгоревшая Гагарина напугала поклонников

Полина Гагарина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Полина Гагарина с детьми улетела на отдых на Мальдивские острова. В Инстаграме певица делится снимками в бикинию Вот только фото, которые по задумке звезды должны выглядеть соблазнительно, все больше пугают ее подписчиков. На снимках Полина выглядит настолько худой, что кажется истощенной. К тому же светлокожая артистка сильно обгорела, и ее солнечные ожоги вызвали у поклонников искренне сочувствие.

Фолловеры умоляют артистку быть остророжной с ультрафиолетом, лучше питаться и больше не худеть – ведь на последних снимках уже можно пересчитать ее ребра. Многие считают, что Гагарина выглядит нездоровой. Впрочем, нашлось немало подписчиков, которые считают, что Полина – обладательница рельефного пресса и завидной фигуры.

Полина выглядит настолько худой, что кажется истощенной. К тому же светлокожая артистка сильно обгорела. Фото: Инстаграм.

«Изможденная», «Полиночка, не худейте больше и лучше кушайте», «Концлагерь», «Отличная певица, хорошая мама, но очень худая, немножко можно прибавить в боках», «Полина, вы по-моему подгорели», «И ущипнуть не за что», - пишут фолловеры в комментариях.

Неизвестно, отправился ли в отпуск вместе с Полиной ее новый избранник – продюсер Владимир Чиняев. На Мальдивах Гагарина поселилась на роскошном острове-курорте Anantara Kihavah Maldives Villas. Отель очень недешевый: семейная вилла с двумя спальнями и бассейном – как раз такая, чтобы в ней могли с комфортом поместиться Полина и двое ее детей – стоит 600 тысяч рублей в сутки. Но артистка наверняка неплохо заработала на новогодних корпоративах и может себе позволить такую роскошь.

. На Мальдивах Гагарина поселилась на роскошном острове-курорте Anantara Kihavah Maldives Villas. Фото: Инстаграм.

Полина Гагарина и ее бывший муж фотограф Дмитрий Исхаков официально развелись в феврале прошлого года. А разъехались супруги и того раньше, еще в 2020 году. Исхаков не скрывал, что им с женой после развода не удалось сохранить дружеские чувства. Экс-супруги долгое время общались исключительно ради дочки.

Артистка ушла от мужа к 49-летнему саунд-продюсеру Владимиру Чиняеву. Роман с Чиняевым Полине приписывали еще до развода, летом 2020 года. Якобы их отношения, поначалу рабочие, постепенно переросли в романтические. Осенью 2020 года Полина отправилась в Турцию и публиковала в Инстаграме точно такие же снимки из Анталии, что и Чиняев. Тут-то все и поняли, что на курорте влюбленные отдыхают вместе.

Пара провела вместе и новогодние каникулы в 2021 году. Тогда артистка вместе со своим возлюбленным увезла за границу дочь, не спросив на это разрешения Исхакова. Эта ситуация глубоко возмутила Дмитрия, тревожившегося по поводу того, с кем и как проводит время его дочка. Экс-супруг артистки даже подал заявление в органы опеки с требованием разобраться.