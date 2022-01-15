Короля Нидерландов заставили отказаться от кареты

Причиной отказа от церемониального средства передвижения послужили многочисленные протесты со стороны борцов с расизмом Фото: EAST NEWS

Король Нидерландов Виллем-Александр принял решение отказаться от поездок в знаменитой «Золотой карете», в которой монархи традиционно приезжали к официальному открытию парламента страны.

Причиной отказа от церемониального средства передвижения послужили многочисленные протесты со стороны борцов с расизмом – они углядели в рисунках, украшающих карету, отсылку к колониальному прошлому, оскорбляющему чувства потомков некогда угнетенных народов.

– До тех пор, пока в Нидерландах живут люди, ежедневно ощущающие на себе груз дискриминации, наше темное прошлое будет бросать на нас тень, сказал монарх, комментируя свое решение.

Действительно, на одной из дверей кареты изображены темнокожие, несущие дары белой женщине, олицетворяющей Нидерланды. Причем один из них стоит на коленях. Рядом с женщиной изображен белый мужчина, протягивающий книгу темнокожему мальчику. По мнению активистов, картина откровенно прославляет темное колониальное прошлое страны.

В свое время художник Николас ван дер Ваай, расписывавший «Золотую карету» в конце XVIII века, сказал, что книга символизирует дары цивилизации, принесенные Нидерландами на колониальные земли.

К началу XVII столетия Нидерланды, являясь мощной морской державой, правили огромными территориями Индонезии и Южной Африке. Теперь же потомкам белых жителей метрополии приходится стыдливо опускать глаза при встрече с прапаправнуками выходцев из колоний. Так, летом прошлого года мэр Амстердама Фемке Халсема принесла публичные извинения за то, что город в прошлом играл существенную роль в мировой работорговле.