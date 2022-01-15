Латвийский депутат устроил истерику из-за объявления на русском

В аэропорту Брюсселя во время посадки на рейс авиакомпании airBaltic, летевшего из столицы Бельгии в Ригу, посадка была объявлена в том числе и на русском языке Фото: EAST NEWS

Латвийский евродепутат Робертс Зиле закатил скандал в аэропорту Брюсселя из-за того, что объявление о посадке на самолет до Риги прозвучало на русском языке, оскорбительном для ушей политика.

– В аэропорту Брюсселя во время посадки на рейс авиакомпании airBaltic, летевшего из столицы Бельгии в Ригу, посадка была объявлена в том числе и на русском языке, но не на латышском. На свой вопрос я получил разъяснение, что это решение персонала аэропорта, и вообще у них такое объявление на латышском языке не записано, – возмутился депутат на своей странице в Twitter.

Еще несколько позже он написал: «А что? Разве латыши не понимают по-русски?» - железная логика персонала аэропорта». По всей видимости, именно такой ответ депутат-скандалист получил от сотрудников авиакомпании.

Несмотря на оскорбленные чувства, Зиле все же воспользовался услугами airBaltic и вернулся домой, но после этого на странице соцсети предположил, что если сотрудники национальной авиакомпании столь безграмотны, что не знают государственного языка, то и с безопасностью у них может быть не все в порядке.

В конце концов администрация airBaltic принесла евродепутату извинения и пообещала разобраться в инциденте. А Зиле, представляющий в парламенте Латвии праворадикальный Национальный блок, большая часть усилий которого направлена на выдавливание из страны русского населения и героизацию латышских нацистов времен Второй мировой войны, гордо поведал, что ему однажды уже удалось «предотвратить подобную ситуацию» в одном из аэропортов Франции.

Наверняка, с точки зрения евродепутата, все это – череда его несомненных побед.