Забудьте про сберкнижки: Японцев вынуждают отказаться от древних традиций

Новым вкладчикам MUFG Bank, желающим иметь сберкнижку в дополнение к пластиковой карте, придется платить 550 иен в год Фото: EAST NEWS

Никто и не ставит под сомнение тот факт, что Япония – одна из самых высокотехнологичных стран в мире. Но вот сами японцы далеко не всегда готовы расстаться с вековыми атрибутами своей повседневной жизни, которые даже в странах третьего мира давно считают архаикой.

Японец может обладать огромной библиотекой электронных книг, но вот от бумажной сберкнижки не откажется ни за что.

В масштабах всей страны японские банки вынуждены тратить на печать сберкнижек немало бумаги, за что получают немало нареканий от защитников окружающей среды.

Чтобы хоть как-то переломить ситуацию, один из крупнейших банков Японии MUFG Bank объявил, что в самом скором будущем начнет брать со своих новых клиентов плату за выдачу бумажных сберегательных книжек. Только так, по мнению банкиров, им удастся переломить вековую традицию и подтолкнуть японцев к цифровым носителям информации в рамках борьбы с климатическими изменениями.

Новым вкладчикам MUFG Bank, желающим иметь сберкнижку в дополнение к пластиковой карте, придется платить 550 иен в год (примерно 367 рублей).

К слову, сами банки в Японии, бесплатно вручающие сберегательные книжки своим клиентам, платят на каждую из них налог в размере 200 иен (133,5 рубля) в год.

Руководство MUFG Bank заявило, что окончательного решения по вопросу еще нет, но скорее всего оно будет принято, поскольку в других кредитных организациях уже убедились в действенности такой меры – по заявлению администрации другого банка, Sumitomo Mitsui, после введения платы за сберкнижки подавляющее число клиентов выразили желание отказаться от них. Тогда как на фоне простых уговоров на это соглашался едва ли каждый второй.

Как оказалось, в Японии вообще очень сильна тяга к атрибутам старины: бумажным договорам, банкнотам, печатям, удостоверяющим личную подпись и пр. В то время как все уже знают, что отказ от использования бумаги – один из самых необходимых шагов в деле борьбы с глобальным потеплением.