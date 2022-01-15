Американка возила больного коронавирусом ребенка в багажнике автомобиля

Сара Бим – школьный учитель по профессии

Судья не нашел оснований возбуждать уголовное преследование, но не стал закрывать дело против американки, которая привезла своего 13-летнего сына в пункт тестирования на COVID-19 в багажнике автомобиля.

Странный шум из багажника услышала медсестра. Она попросила женщину-водителя открыть его и увидела в нем лежащего на боку подростка.

Была немедленно вызвана полиция, обнаружившая ребенка уже в салоне машины. Однако, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мальчик оказался на пассажирском сиденье сразу после того, как был совершен звонок правоохранителям.

Мать объяснила, что у ее сына – положительный результат теста на COVID-19, и она никак не хотела подцепить от него болезнь.

Сара Бим – школьный учитель по профессии. Администрация учебного заведения, узнав из новостей о ее методах соблюдения карантинных мер и воспитания собственного чада, временно отстранила ее от работы с детьми. А полиция передала дело в суд.

Судья, отпустивший Сару под залог в $1500, развел руками и сообщил, что в уголовном кодексе он не нашел подходящей статьи для ее преследования, но предъявит Бим обвинение в жестоком обращении с ребенком. Пока же местная прокуратура ведет свое расследование, пытаясь среди прочего выяснить – как долго дама возила своего ребенка в багажнике и получал ли он необходимую медицинскую помощь.