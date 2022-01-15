Франция намерена запретить секс с родственниками

Остается неясным, кого именно будет касаться закон Фото: Shutterstock

Франция в скором времени намерена присоединиться к странами мира, в которых секс между родственниками (инцест) запрещен официально. Пока же в Пятой республике, равно как в Бельгии, Португалии, Нидерландах и некоторых других странах, инцест не преследуется уголовно.

Если законопроект будет одобрен, то решение такого рода будет принято во Франции впервые за последние два века.

Пока же там сексуальные отношения между родственниками разрешены при условии, что в них не участвуют несовершеннолетние. В случае принятия закона даже совершеннолетних родственников начнут уголовно преследовать, если они пусть и добровольно вступили в половые отношения.

Остается неясным, кого именно будет касаться закон и будет ли он распространяться на приемных членов семей.

Инцест отвергается Библией, в которой установлены точные правила сексуального поведения человека. И запрет на инцест стоит в ней в одном ряду с запретом на внебрачные, однополые и зоофильные связи.

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