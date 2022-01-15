Повышение пенсий будет оформлено с 1 января
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пенсии неработающих пенсионеров в этом году вырастут на 8,6% - с таким предложением обратился к правительству Владимир Путин. Повышение пенсий в России в 2022 году выше не только инфляции прошлого года (она составила 8,4%), но и той индексации, которая планировалась раньше. Кому, когда и на сколько поднимут пенсии? Отвечаем на основные вопросы, волнующие наших читателей.
С 1 января пенсии проиндексировали на 5,9% (в деньгах это около тысячи рублей в среднем на каждого). Такая цифра была заложена в бюджете, который приняли еще осенью. Тогда не было ясно, какой именно будет инфляция по итогам года. Поэтому решение о дополнительной индексации отложили до января. Теперь власти в ускоренном порядке примут законопроект о внесении изменений в бюджет. По нему прибавка к пенсии увеличится до 8,6% по сравнению с прошлым годом. За счет этого страховые пенсии по старости вырастут еще примерно на 500 рублей. И средняя прибавка в этом году, по сравнению с прошлым, составит 1500 рублей.
- С учетом дополнительной индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля, - заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Все зависит от той пенсии, которую вы получаете сейчас. У каждого пенсионера она разная, потому что зависит от накопленных пенсионных баллов. А они, в свою очередь, - от стажа, официальной зарплаты и льготных коэффициентов. Относительная прибавка будет одинаковой – на 8,6%. Но если один человек получал в прошлом году 12 тысяч рублей, а другой – 20 тысяч, то в рублях прибавка будет отличаться.
Все зависит от того, как быстро чиновники правительства составят текст законопроекта, и как быстро его примут депутаты и сенаторы. Учитывая социальную важность документа, властям под силу сделать это за две-три недели. То есть, дополнительную прибавку пенсионеры, скорее всего, получат с февраля.
Повышение пенсий будет оформлено с 1 января. Однако пенсии за первый месяц этого года уже выплачены, причем с учетом более низкой прибавки в 5,9%. Как быть с разницей в 2,7%? Об этом пока не объявлено, но эксперты считают: пенсионеры могут получить доплату уже совсем скоро.
- Деньги могут прийти за январь в виде дополнительной выплаты. Но, скорее всего, просто эта сумма будет доплачена в февральской пенсии, которая всем неработающим пенсионерам будет пересчитана по ставке индексации 8,6%, - объяснил в эфире радио «КП» Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.
Как росли пенсии в прошлые годы и как вырастут в этом
Порядка 30 млн человек. Это неработающие пенсионеры, которые получают деньги из Пенсионного фонда России. Военные пенсионеры стоят особняком. Им пенсии платят их силовые ведомства (Минобороны, МВД, ФСБ и т.д.). В 2022 году их тоже поднимут выше инфляции. Об этом президент Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре. Но окончательные цифры пока не определены.
Главное: повышать налоги не придется, в бюджете денег достаточно. Всего на дополнительную индексацию потребуется 172 млрд рублей. Такую цифру озвучили в Минфине. За прошлый год профицит (превышение доходов над расходами) составил около триллиона рублей. В этом году тоже прогнозируется солидный плюс – 1,3 трлн рублей.
Теоретически — да. Это может быть связано с двумя причинами.
Первая – вы работающий пенсионер. Этой категории ежегодная индексация не полагается.
Вторая – ваша пенсия ниже прожиточного минимума. Сейчас происходит следующим образом. Допустим, если вашего стажа и баллов хватило лишь на пенсию в 10 тысяч рублей, а прожиточный минимум в регионе составляет 12 тысяч, то государство каждый месяц добавляет недостающие 2 тысячи. Это сделано для того, чтобы помогать малоимущим и бороться с бедностью. В этом случае ежегодная прибавка увеличит лишь номинальную сумму пенсии. А фактическая «сумма на руки» не изменится - она останется на уровне прожиточного минимума (тех самых 12 тысяч). Правда, этот уровень тоже каждый год меняется в сторону увеличения.
В России около 40 млн пенсионеров. Из них 10 млн продолжают трудиться и получать официальную зарплату. Для этой категории россиян ежегодное повышение пенсий отменили в 2016 году. Объяснение было такое: у этих людей есть два источника дохода, поэтому в совокупности они все равно получают больше неработающих пенсионеров. За счет этого планировалось более высокими темпами повышать пенсии последних. Это и происходило. Индексация для неработающих пенсионеров в последние годы превышала официальную инфляцию.
Тем не менее, многие эксперты до сих пор считают отмену индексаций для работающих пенсионеров не совсем справедливой. В Госдуме разные группы депутатов подавали с десяток законопроектов, предлагающих уравнять работающих и неработающих пенсионеров в правах. Но пока воз и ныне там.
Но это не значит, что в будущем работающий пенсионер не «почувствует» на себе все предыдущие индексации.
- В отношении работающих пенсионеров существует такое правило. Как только человек оставляет работу, в Пенсионный фонд приходит информация, что он уже не трудится. По истечении квартала происходит перерасчет пенсии. И в нее включат все пропущенные индексации. Таким образом, его пенсия будет «осовременена» до уровня неработающих пенсионеров. Причем это делается автоматически. Для этого в ПФР существуют специальные расчетные программы. Никто не будет забыт и оставлен в стороне, - заверил Александр Сафонов.
Правда, небольшая ежегодная прибавка у работающих пожилых людей все же осталась. Ее производят в августе. Это так называемая переоценка трудовых прав. Конкретная индексация зависит от зарплаты пенсионера, которую он получил в предыдущем году. Максимум в 2022 году – 320 рублей. Столько можно получить при зарплате в 39 тысяч рублей в месяц и выше. При зарплате в 12 тысяч рублей прибавка будет меньше – около 100 рублей.
Рост пенсий по годам
Год Индексация Средняя пенсия в России * (тыс. рублей)
2018 3,7% 14,4
2019 7% 15,4
2020 6,6% 16,4
2021 6,3% 17,5
2022 8,6% 19
По данным ПФР и Росстата.
* имеются в виду пенсии неработающих пенсионеров.