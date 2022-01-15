Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах с учетам всех прав граждан

В опубликованном в субботу перечне поручений президента говорится, что законопроект о ковид-сертификатах должен учитывать все возможные жизненные ситуации Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме доработать законопроект об обязательных QR-кодах в общественных местах. Напомним, накануне стало известно, что законопроект отложен на неопределенный срок и депутаты не будут его рассматривать во втором чтении.

В опубликованном в субботу перечне поручений президента говорится, что законопроект о ковид-сертификатах должен учитывать все возможные жизненные ситуации.

- Обеспечить доработку проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона, - говорится в документе.

Путин также поручил проанализировать, как аукнется закон об обязательных QR-кодах (в случае его принятия) для предприятий, работающих в различных отраслях экономики.

А еще президент обратил внимание и на то, что у россиян не должно возникать проблем с получением документов, подтверждающих проведение прививки от коронавируса, медотвод, либо что человек переболел ковидом.

Напомним, законопроект об QR-кодах в общественных местах Госдума должна была рассмотреть во втором чтении в самом начале весенней сессии. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения общественных мест могли предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность должна была остаться только у людей с медотводом. В случае принятия законопроекта нормы должны были действовать до 1 июня 2022 года.

Но в правительстве, где и был разработан законопроект, решили от него отказаться. Это решение поддержала и «Единая Россия». Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, документ разрабатывался, когда бушевал штамм коронавируса «дельта», а сейчас на смену ему приходит более заразный «омикрон», а это новые вызовы. Поэтому, по словам Голиковой, законопроект нужно переработать ко второму чтению, внеся в него существенные поправки. Когда состоится второе чтение и состоится ли вовсе, пока не понятно. Эксперты сходятся во мнении, что правительство и депутаты решили отказаться от принятия закона из-за его непопулярности. Россияне буквально закидали органы власти негодующими письмами. При этом парламентарии замечают, что все было не напрасно. Как только зашла речь об обязательных QR-кодах, россияне активнее потянулись на прививку от ковида. Так что, по мнению депутатов, законопроект свое дело уже сделал.

Итак, что теперь предлагает правительство. По словам Голиковой, и после 1 февраля 2022 года предлагается сохранить возможность получать ковид-сертификат на основе отрицательного результата ПЦР-теста. А Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.

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