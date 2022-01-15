Европа попыталась отказаться от российского газа, потерпела неудачу и теперь во всем винит Россию

Сегодня все больше аналитиков уверенно заявляют, что «газовая аномалия» сохранится на протяжении, как минимум, всей первой половины 2022 года Фото: EAST NEWS

Энергетический кризис продолжает бить по уровню жизни европейцев. Менее чем за год счета за электричество в странах Евросоюза и Великобритании выросли, в среднем, в полтора раза. И это уже вносит решающий вклад в разгон инфляции и снижение уровня потребления, особенно небогатых домохозяйств. Постковидное восстановление экономики тоже под вопросом. И если еще осенью считалось, что сверхвысокие цены на газ (в районе $1000 за тысячу кубометров) продержатся, в лучшем случае, до конца зимы, на которую приходится пиковое потребление. То сегодня все больше аналитиков уверенно заявляют, что «газовая аномалия» сохранится на протяжении, как минимум, всей первой половины 2022 года.

ОШИБКИ ЕВРОБЮРОКРАТОВ

Как обычно бывает, проблемы такого масштаба вызваны не каким-то одним ошибочным решением, но целой цепочкой наложившихся друг на друга субъективных и объективных факторов. Безусловно, заметен, во многом, рукотворный характер нынешнего кризиса. Он вызван, во-первых, слишком поспешным, неподготовленным переходом европейцев к возобновляемой энергетике. И во-вторых, отказом от долгосрочных газовых контрактов в пользу биржевой торговли газом.

По обоим пунктам теперь можно смело говорить о катастрофических управленческих ошибках евро-властей, граничащих с некомпетентностью. В первом случае не учтен тот факт, что солнечная и ветровая энергетика являются не только является очень дорогой по себестоимости, но еще и непредсказуемой с точки зрения стабильности поставок. Во втором случае просчет заключался в том, что за аксиому был принят переизбыток энергетических мощностей на рынке, тогда как в реальности покупателям пришлось конкурировать за продавцов, а не наоборот. Вывод из эксплуатации атомных электростанций в Германии, аварийные работы на крупнейшем газовом месторождении Норвегии и скупка Китаем чуть ли не всех доступных объемов СПГ на рынке создали беспрецедентный дефицит предложения.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

Из вышеобозначенных причин хорошо видно, что ни к одной из них Россия отношения не имеет. Более того на протяжении многих лет «Газпром» остается едва ли не единственным поставщиком природного газа на европейский рынок, который неукоснительно выполняет все свои обязательства, невзирая ни на какие обстоятельства.

Но западные партнеры не были бы собой, если бы не пытались возложить всю вину за собственные промахи на Россию. На днях в этот хор вступил еще один голос – главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола. Признавая выполнение «Газпромом» всех контрактных обязательств, тем не менее он ставит в упрек нежелание наращивать спотовые поставки в Европу. Объем торгуемого на биржах российского газа, по мнению господина Бирола, мог бы быть увеличен на треть. Вторая претензия – низкий уровень запасов в хранилищах «Газпрома» на территории ЕС.

Евробюрократы пытаются представить дело таким образом, что «Газпром» якобы ведет себя нерыночным образом. Мол, есть повышенный спрос на товар, почему бы не увеличить предложение на рынке. Однако это логика дает упрощенное и искаженное представление о том, как устроен газовый бизнес.

Коммерческие интересы «Газпрома» подразумевают, в первую очередь, установление стабильных и гарантированных отношений с потребителями. Глава МЭА закрывает глаза на то, что даже в 2021 году «Газпром» увеличил поставки топлива в страны, с которыми связан контрактными обязательствами. Так, в Германию было поставлено более 50 млрд кубометров газа, на 10 с лишним процентов больше, чем годом ранее. В Италию, Турцию, Сербию, Финляндию и ряд других стран также увеличены поставки. Важно отметить, что цена по контрактам (в том числе по дополнительным объемам) остается намного ниже рыночной. Что касается, уровня запасов газа в европейских хранилищах «Газпрома», то драматизировать эту ситуацию явно излишне: очевидно, что российский поставщик в состоянии удволетворять запросы европейских покупателей даже в периоды пикового спроса.

НЕРЫНОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Если проанализировать высказывания по газовому вопросу Фатиха Бирола или, к примеру, генсека НАТО Йенса Столтенберга, то становятся ясно, что они видят «Газпром» в качестве некоего гарантирующего поставщика последней инстанции, который обязан приходить на помощь в случае перебоев от других поставщиков. Но ведь это не соответствует действительности! Европейские власти никогда не обращались к «Газпрому» с предложением стать гарантирующим поставщиком. И на газовом рынке российская компания представляет только собственные интересы, но никак не интересы европейских потребителей и уж тем более правящих элит в западных странах, обеспокоенных теперь недовольством электората из-за повышения стоимости жизни.

Более того, если говорить о нерыночном поведении, то этот эпитет гораздо больше подходит как раз к евробюрократам, которые демонстративно откладывают сертификацию трубопровода «Северный поток-2» исключительно по политическим мотивам (чего никто не скрывает). Таким же нерыночным механизмом, по сути, является все избыточное европейское газовое регулирование.

ЦЕЛИ ОДИНАКОВЫЕ, НО ДОГОВОРИТЬСЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Остается добавить, что теперешний энергокризис в Старом Свете ни в коем случае не может вызывать у нас довольное потирание рук. Никаким боком он не играет на пользу ни нашей стране в целом, ни «Газпрому», в частности. В компании уже не раз заявляли, что слишком высокие цены на газ играют злую шутку – объемы промышленного потребления голубого топлива резко сокращаются. Вместе с тем растущая инфляция в Европе (в т.ч. продовольственная) неизбежно импортируется и в Россию, оказывая давление на нашу экономику. Вот и получается, что цели у России и Европы в газовом вопросе одинаковые, а договориться почему-то никак не получается.

И всего-то нужно Европе признать очевидный факт, что без России достичь энергетического баланса в ближайшие годы невозможно и, соответственно, учитывать наши интересы тоже необходимо. Но пока по ту сторону Дуная предпочитают упорствовать в своих заблуждениях…