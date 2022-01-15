После слухов о молодой сопернице Агутин показал свое истинное отношение к Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум женаты уже 22 года. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Недавно Леонид Агутин вновь дал повод для сплетен. Певца стали все чаще видеть в обществе его фаворитки из «Голоса» Элины Пан. Агутин часто публиковал в Инстаграме снимки с певицей из своей команды, на которую делал большие ставки. Артисты много времени проводили вместе во время работы над проектом. Все это породило слухи о том, что между ними может быть нечто большее, чем просто рабочие отношения. Зная любвеобильность Леонида, в это легко поверить.

Впрочем, знающие Агутина люди уверяют, что музыкант давно остепенился, и в его жизни есть только одна любовь – его обожаемая жена Анжелика Варум. Супруги познакомились еще в 90-е годы. Их отношения завязались в 1998 году. В эти дни Варум и Агутин отмечают 22-ю годовщину совместной жизни. По этому случаю музыкант посвятил своей избраннице трогательные стихи. Леонид опубликовал в Инстаграме черно-белую фотографию себя с женой, адресовав Анжелике нежные строки:

«Важно любить, ошибаться, но верить,

Против какой-либо логики, в чудо.

В то, что давно невозможно измерить.

В то, что покуда я жив, не забуду.

С Годовщиной, любовь моя!» – написал Агутин.

Леонид опубликовал в Инстаграме черно-белую фотографию себя с женой, адресовав Анжелике нежные строки. Фото: Инстаграм.

В последнее время Анжелика Варум не так часто появляется на ТВ, как раньше. И если ее супруг часто и охотно участвует в телешоу, то Анжелика предпочитает все больше времени проводить дома. В интервью ютуб-блогу «А поговорить?» певица рассказывала, что она отстранилась от токсичной жизни внутри шоу-бизнеса. Артистка увлеклась виноделием: она купила виноградники в Темрюкском районе и развивает собственное производство.

С возрастом Варум смирилась с темпераментом мужа, не скрывавшего, что в браке он был не всегда верен. Анжелика уверена, что близким и любимым людям можно многое простить.

- Даже эти моменты (измены, в которых признавался Агутин – Ред.) я не хочу вычеркнуть из нашей жизни, - призналась Варум. - Я с ними росла. Когда вы будете в отношениях лет 10-15, то почувствуете, что отношение к человеку рядом с вами меняется. Моменты, которые были в приоритете, когда начинали отношения, трансформируются. Дальше вопрос только в том, насколько вы сможете жить в новой ипостаси. Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор.