ЕС исключил паспорта Вантау из списка безвизового въезда

Паспорт островного государства Вануату дает право безвизового въезда в Европу и стоит $130000. Фото: Shutterstock

Покупка гражданства другого государства за деньги – сделка вполне легальная. Многие страны мира торгуют своими паспортами, пополняя собственный бюджет.

Покупателей, в первую очередь, интересует не столько ПМЖ на новой «родине», сколько оптимизация налогов и возможность безвизового въезда в страны Шенгенской зоны, в Великобританию и США.

Сумма инвестиций, которую просят за т.н. «золотой паспорт», может составлять миллионы долларов. Но есть и вполне бюджетные для некоторых варианты. Например, островное государство Вануату, паспорт которого, дающий право безвизового въезда в Европу, стоит $130000. В целом же, рынок «золотых» паспортов оценивается сейчас в колоссальные $25 миллиардов в год.

По сравнению с Кипром, Мальтой, США, Великобританией, дерущим за свои паспорта и виды на жительство семизначные суммы, предложение Вануату – сущий демпинг. Чем активно и воспользовались более 10 тыс. человек, по большей части, китайцы. Лишних вопросов в Вануату покупателям не задают, что особенно ценят те, кому есть что скрывать – лица, вовлеченные в схемы отмывания денег и ухода от налогов, а также имеющие связи с международным терроризмом. Все они с паспортом Вануату без каких-либо проблем могут беспрепятственно въезжать в Евросоюз.

Чем в Брюсселе и озаботились. В ЕС уже давно приглядывались к сложившейся ситуации и теперь намереваются решить проблему радикальным способом – исключить Вануату из списка государств, граждане которых могут въезжать в Евросоюз без виз.

- Мы уважаем суверенитет третьих стран в вопросах гражданства, однако не позволим использовать право безвизового въезда в ЕС как приманку для инвестиций в обмен на паспорт, - объяснила Еврокомиссия свое предложение лишить Вануату безвизового въезда. Одностороннее решение не коснется тех, кто получил паспорт этого государства до 2015 года.

Впервые в своей истории Евросоюз идет на столь крайнюю меру. Спрос на программу «гражданство за инвестиции» Вануату резко упал.

У тихоокеанского архипелага – и так немало проблем – чудовищная бедность, стихийные бедствия, коронавирусная пандемия. В рейтинге ООН самых опасных стран мира Вануату – на первом месте. А продажа паспортов составляла половину дохода. И если члены ЕС согласятся с предложением руководства Евросоюза об исключении Вануату из списка стран, обладатели паспортов которых имеют право безвизового въезда в Европу, то никто и не возьмется давать прогнозы о том, что ждет Вануату в самом ближайшем будущем.