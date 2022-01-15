Иммунолог Жемчугов раскрыл схему ревакцинации пожилых от коронавируса

Россиянам старше 65 лет рекомендуют пройти повторную ревакцинацию двумя дозами препарата «Спутник V» Фото: REUTERS

В условиях растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и распространения штамма Омикрон директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует россиянам старше 65 лет пройти повторную ревакцинацию двумя дозами препарата «Спутник V», а не однокомпонентным «Спутник Лайт». Как сохранить здоровье в условиях новой волны COVID-19 и насколько эффективной становится ревакцинация при штамме Омикрон, в эфире радио «Комсомольская Правда» рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук врач-иммунолог Фото: Кадр видео

- «Спутника V» при ревакцинации будет, безусловно, достаточно, - говорит Владислав Жемчугов. - Я думаю, что и со «Спутником Лайт» будет неплохо, потому что это очень мощная сама по себе вакцина.

Однако при последующих ревакцинациях, которые Минздрав рекомендует проходить раз в полгода, эффективность процедуры может снижаться, отмечает эксперт.

Дело в том, что в организме накапливается уровень иммунного ответа к аденовирусным векторам, которые используются в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт» для доставки важных для формирования иммунитета к коронавирусу частиц SARS-CoV-2.

- После ревакцинации я бы советовал дальше использовать другие вакцины (разработанные без использования аденовирусных векторов, - прим. ред.), такие как «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» - цельновирионная вакцина, - говорит Владислав Жемчугов.

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН ШТАММ ОМИКРОН?

- Я бы не стал предаваться усиленной панике. Омикрон менее опасен (чем предыдущий вариант коронавируса Дельта – прим. ред.). Штамм Омикрон слабее, я думаю, на 50 – 60 процентов. Но надо всемерно сохранить людей, которые могут быть подвержены тяжелому течению болезни (в том числе люди старшего возраста, - прим. ред.). Это люди, у которых скомпрометирован иммунитет, тяжело болеющие, те, кто находится на химио- или иммунодепрессивной терапии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах с учетам всех прав граждан

Президент обратил внимание на то, что у россиян не должно возникать проблем с получением документов, подтверждающих проведение прививки от коронавируса или медотвод (подробнее)

Врач Алексей Водовозов: К концу января Россию накроет ковидное цунами

Что нас ждет и как спасаться, эксперт рассказал в программе «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» (подробнее)