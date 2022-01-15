«Она – человек с другой планеты»: Хабенский рассказал о жене Ольге, которая спасла его от одиночества

Сейчас Хабенский счастлив во втором браке с актрисой Ольгой Литвиновой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Первая жена Константина Хабенского журналистка Анастасия Смирнова умерла в 2008 году от онкологии. Они поженились в 2000-м году, а в 2007 году у пары родился сын Иван. Почти сразу после его появления на свет врачи обнаружили у 34-летней Насти опухоль мозга. Супруга актера лечилась в Лос-Анджелесе. Чтобы спасти жену, Хабенский продал значительную часть имущества и соглашался на любые роли. Медикам удалось остановить болезнь и на некоторое время добиться ремиссии. Однако жена актера так и не поправилась. Через некоторое время Анастасии стало хуже.

После смерти жены Хабенский долго не мог прийти в себя. Он тяжело переживал утрату любимой женщины. Только спустя несколько лет актер вернулся к полноценной жизни. Сейчас Хабенский счастлив во втором браке с актрисой Ольгой Литвиновой. Они поженились в 2013 году. У супругов родились две дочери - Александра и Вероника.

11 января 2022 года актер отметил 50-летие. К юбилею артиста Первый канал выпустил документальный фильм о нем. Свою личную жизнь Хабенский предпочитает держать в тайне, он почти не рассказывает о семье. Но для этого фильма сделал исключение и дал небольшое интервью вместе с супругой.

- Он просто хороший человек, - говорит о муже Ольга. - Наверно, это скучно звучит. Но это правда. Обычно хочется, чтобы была какая-то чертовщинка, чем просто хороший человек, но он невероятный.

У Хабенского очень плотный рабочий график. Он снимается в кино, руководит созданным им благотворительным фондом и возглавляет Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Поэтому на вопрос, какой он отец, актер отвечает:

- Такой же балбес, как и многие. Папа, который много работает. Который говорит: я так много работаю, и мне не хватает времени, но начинает работать еще больше.

Его жена менее категорична: Ольга считает Константина очень заботливым отцом. По ее словам, он может отвести детей в садик, накормить, окружить заботой. Это же качество - заботу - Хабенский ценит в жене. Муж считает, что она – его ангел-хранитель, человек с другой планеты.

- Она - другая планета, и нужно как можно раньше дать себе отчет. Говоря словами Экзюпери: "Надо просто смотреть на нее и дышать ее ароматом". Поэтому я не буду говорить, что она друг, соратник, провокатор. Все это может быть, но все равно — она человек с другой планеты, - рассказал артист.

Старшему сыну актера Ване 14 лет. Фото: Инстаграм.

Ольга спасла Константина от одиночества. Когда умерла Анастасия, ее сыну Ивану исполнился всего год. Мальчика воспитывает бабушка – мама Насти. После смерти жены Константин много снимался, и теща взяла на себя заботы о маленьком Ване. Когда ребенок подрос, актер отправил его учиться в Испанию. Хабенский хотел, чтобы мальчик получил европейское образование. Вместе с бабушкой Ваня поселился в Барселоне и поступил в местную школу. Сейчас ему 14 лет. Свою бабушку мальчик называет мамой.

До начала пандемии Хабенский часто навещал сына в Испании. Но когда границы закрылись, с общением возникли проблемы. Тогда Константин принял решение вернуть Ваню в Россию. Артист купил для сына и тещи квартиру в Москве и договорился о том, чтобы осенью 2021 года мальчика приняли в одну из столичных гимназий.