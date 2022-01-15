Андрей Малахов на фоне слухов о болезни растрогал фотографией с красивой женой и моложавой тещей

Андрей Малахов показал фото с женой Натальей Шкулевой и ее родителями. Фото: Instagram.com

Андрей Малахов показал по-настоящему редкое фото с женой Натальей Шкулевой и ее родителями. Телеведущий вместе с близкими наслаждается отдыхом в Баден-Бадене. Поклонники отреагировали на снимок довольно бурно. Ведь в последнее время ходит много слухов о том, что звезда экрана борется с болезнью.

Андрей Малахов на днях принимал поздравления по случаю своего 50-летия. Юбилей он отметил в Германии в кругу самых близких - жены Натальи Шкулевой, тестя-миллиардера Виктора Михайловича и моложавой тещи Тамары Константиновны. Кроме того, семейство отпраздновало старый Новый год. Фото с посиделок шоумен опубликовал в блоге.

Этот снимок поклонники окрестили уникальным. Публика впервые увидела Малахова не только с женой, но и в окружении тестя и тещи.

Шкулева прекрасно выглядит в блестящем золотом платье. Бизнесвумен на восемь лет младше своего знаменитого мужа. Они сыграли свадьбу в 2011 году в Париже, а спустя шесть лет впервые стали родителями. На свет появился их сын Андрей. Мальчика пара не показывает, но иногда говорит о нем. Так, Малахов однажды признавался, что каждое воскресенье они ходят в церковь, а потом едут в гости к родителям жены.

Стоит отметить, что в последнее время поклонники очень переживают за своего кумира. Если раньше шоумен был подтянутым и бодрым, то в последнее время располнел и начал носить парик. Такие изменения во внешнем виде звезды многих очень беспокоят. В окружении телеведущего шепчутся, что у него может быть некая серьезная болезнь, из-за которой он якобы пьет гормональные препараты, влияющие на его фигуру.

Ранее актер Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у телеведущего. По словам артиста, телеведущий измучен бессонницей. "Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать тоже нельзя... Сердце разрывается", - сокрушался Садальский.