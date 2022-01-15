«Жил в съемной квартире, получал небольшую зарплату»: Друг Зеленского рассказал, почему телеведущий не оставил наследства родным

Михаил Зеленский умер от инфаркта на руках у своей гражданской жены Милы Рубинчик. Фото: Инстаграм.

Звезда программы «Прямой эфир» Михаил Зеленский скончался 12 января в Доминикане. Журналисту было всего 46 лет, он умер от инфаркта на руках у своей гражданской жены Милы Рубинчик. С красавицей-психологом Михаил жил последние четыре года. До встречи с ней Михаил пережил болезненный развод с фигуристкой Еленой Грушиной, родившей ему двоих дочерей. После смерти телеведущего стало известно, что Зеленский до последнего момента судился с Еленой за московскую квартиру (он хотел поделить купленное в браке имущество пополам) и за право видеться с дочками.

По словам друга и коллеги Зеленского по проекту «Билет в Большой» Николая Сергеева, развод дался Михаилу очень тяжело. В последние годы они вместе работали на канале «Культура», и разрыв Зеленского с женой произошел на глазах Сергеева.

- Я наблюдал Мишу в момент развода — это происходило на моих глазах. Он человек очень деликатный, никогда ни о ком плохо не скажет, но ситуацию, помню, переживал болезненно, в основном его беспокоила история с дочками. Называл их ласково «малявки», безумно любил, - рассказал Николай Сергеев «СтарХиту».

Вторая жена телеведущего фигуристка Елена Грушина родила ему двоих дочерей. Фото: Инстаграм.

Коллега Зеленского уверен, что Михаил не составил завещание – покойному просто нечего было оставить в наследство своим близким, родителям и Миле Рубинчик. Спорная квартира наверняка останется у Елены Грушиной и дочек, а другого имущества журналист не нажил. Сергеев отмечает: несмотря на свой звездный статус, Михаил в жизни был очень скромным человеком. Он жил в съемной квартире и работал за небольшую по меркам телезвезд зарплату.

- Несмотря на всю свою известность, Миша был человеком крайне скромным, не гнался за какими-то материальными благами. Насколько мне известно, даже жил в съемной квартире, - рассказал Сергеев.

Когда они начали создавать свой проект «Билет в Большой», денег на съемки программы не было. Поэтому Зеленский первые три выпуска отработал бесплатно: он был уверен, что со временем для их программы найдутся спонсоры.

- Зная телевизионные гонорары, Зеленский в принципе за очень небольшие деньги всегда трудился. Все-таки мы выходим на «Культуре», не суперкоммерческий проект. Но он просто кайфовал, находясь в театральной среде, - вспоминает коллега.

Мила и Михаил прожили вместе четыре года. Фото: Инстаграм.

Вдова Зеленского Мила Рубинчик 14 января вернулась в Москву. Тело покойного журналиста еще не привезли на родину, его доставят 18 января. Все хлопоты и расходы по его перевозке и погребению взял на себя телеканал ВГТРК, где Зеленский проработал несколько десятков лет. Уже известно, что журналиста похоронят на Троекуровском кладбище. Николай Сергеев уверен, что Михаил наверняка хотел, чтобы было отпевание – он был верующим человеком. Поэтому о кремации речи не идет.

- Надеюсь, будет отпевание. Но тут как решат родители и Мила. Он спокойно относился и к смерти, и к здоровью, совершенно на эти темы не заморачивался. Жил как нравится, несмотря на настойчивые советы докторов беречься, - говорит Николай.

Мила стала для Михаила главной любовью его жизни. За четыре года они ни разу не поссорились, жили душа в душу. Планировали общее будущее, мечтали о детях.

- Спросил у Милы вчера вечером, как она себя чувствует: написала, что ситуация «такой ад», что «нет сил даже описывать». Они с Мишей, конечно, были очень связаны, - рассказал Сергеев.