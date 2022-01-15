Неугомонный отставник: Экс-глава МИД Польши заявил, что антироссийских санкций "должно быть как можно больше"

Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский, руководивший МИД Польши с ноября 2015 по январь 2018 года, считает, что в отношениях с Россией Европа должна «предложить только больше санкций». Об этом он заявил в ходе интервью изданию El Coinfidential.

Ващиковскому, в последние годы заседающему в Европарламенте, видится, что «президент России хочет восстановить власть страны до уровня СССР», а в качестве защитной меры отставной польский политик видит «только больше санкций».

Одной из главных мер подобного рода он считает введение персональных санкций в отношении всех известных людей – спортсменов, ученых, бизнесменов, деятелей искусства – которые поддерживают российского президента, «путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий».

Подзабытый СМИ отставной польский министр воздержался от предложений об определении степени известности той или иной знаменитости, а также о необходимом минимальном уровне той поддержки президента своей страны, при котором ее необходимо будет внести в санкционный список. Он ограничился лишь громким заявлением, даже не внося его на рассмотрение Европарламента, в котором заседает.

Сенатор Российской Федерации от Оренбургской области, член Высшего Совета ЛДПР Елена Афанасьева прокомментировала в разговоре с kp.ru предложения Ващиковского: - Странно слышать подобного рода заявление из уст профессионального дипломата, пусть и бывшего. В его словах - не просто русофобия, а целый букет фобий. А еще безответственность. Государства-соседи (а у России и Польши есть общая граница) стараются выстраивать дружественные отношения, вводить облегченные режимы посещения гражданами своих территорий. Предложения же Ващиковского нацелены на обратное и, в первую очередь, на дестабилизацию отношений России и Западной Европы, которые и так переживают не самый свой лучший период.