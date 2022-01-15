"Красу России-2021" избили в московском караоке-клубе

Победительница "Красы России" Екатерина Вельмакина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Празднование Старого-Нового года для победительницы конкурса "Краса России-2021" закончилось плачевно: как стало известно сайту kp.ru, на 19-летнюю Екатерину Вельмакину напали в столичном караоке-клубе "К11".

- В тот вечер мы с подругами отдыхали в караоке, как и все гости, исполняли песни в порядке очереди, - рассказала kp.ru Екатерина. - В какой-то момент за одним из соседних столиков расположилась компания, которая стала нарушать установленные правила. Они пели безлимитно, пока все остальные терпеливо ждали. Спустя полчаса такой ситуацию я поинтересовалась у ведущего, с чего вдруг такие преференции этому столику? На что услышала ответ: "Это столик учредителей". То есть мы, гости, заплатив 28 тысяч рублей за три часа, рядом с хозяевами оказались абсолютно бесправны.

на 19-летнюю Екатерину Вельмакину напали в столичном караоке-клубе "К11". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Устав ждать, победительница конкурса красоты подошла уже к самим поющим с прямым вопросом: когда гости дождутся своей очереди? Ответ оказался неадекватным.

- Один из мужчин сходу ударил мне пощечину, - продолжает "Краса России". - Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слезы, со мной случилась истерика. Но когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове. Помочь мне было некому: если бы девушки вмешались, им бы тоже досталось.

Пострадавшей удалось вызвать полицию, но когда стражи порядка прибыли, в караоке уже было пусто: нападавший сбежал вместе с друзьями. Сама Вельмакина отправилась в отделение, однако, снять побои в ту ночь ей не удалось: прибывшая "скорая" развернулась, как только узнала, что делом занимается полиция. Между тем, на голове у девушки теперь красуются две шишки: на языке врачей - "ушиб мягких тканей".

В травмпункт девушка обратилась по собственной инициативе. Врачи диагностировали "ушиб мягких тканей"

- В травмпункт я обратилась через несколько часов по собственной инициативе - поняла, что без этого мое заявление ничего не стоит. И на всякий случай уже со справкой от врача подала заявление заново, ведь ночью мое обращение никак не оформили - не дали никаких квитков, номеров дела и так далее. Боюсь, что мое дело вообще могут спустить на тормозах, - признается пострадавшая. - Ведь как мне сказали, избивший меня мужчина - это и есть хозяин заведения. А отдел полиции там буквально в двух шагах, не удивлюсь, что все друг друга хорошо знают...

Титул "Краса России-2021" Екатерина Вельмакина из Подмосковья завоевала в ноябре прошлого года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, титул "Краса России-2021" Екатерина Вельмакина из Подмосковья завоевала в ноябре прошлого года. Кроме красоты и грации, участница покорила жюри своим пением: Катя с шести лет занимается вокалом и уже собрала целый ворох престижных наград, в том числе и международных. В этом году красавица выпустила свой первый трек «ЧСВ»: рэп-тусовку она штурмует под псевдонимом Vevka.

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