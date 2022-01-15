Украина потребовала назвать страны, которые против ее членства в НАТО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Петр Сивков/ТАСС

Североатлантический Альянс буквально балансирует на грани между жизнью и смертью. Некоторым странам-членам блока сейчас уже стало плохо, и их надо откачивать, приводя в сознание. Администрация президента Украины выступила с резким и категоричным требованием.

- Украина уже сделала свой выбор, мы пойдем по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию, - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Le Figaro.

Собственно говоря, в этом не и не было бы ничего особенного, если бы не продолжение. Ермак подчеркнул, что в курсе необходимости единогласного голосования для принятия страны в НАТО и сделал отсюда вполне логичный вывод, что раз страну до сих пор в альянс не пригласили, значит, какие страны-члены НАТО выступают против такого решения.

- Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать, - заявил Ермак и намекнул, что таким странам-членам НАТО после этого придется весьма несладко, поскольку к их правительствам у народа Украины будут очень "непростые вопросы".

Удивительные люди все-таки проживают на Украине. Вроде бы и с дипломами, у некоторых даже по два образования (как, например, у секретаря СНБО Украины Данилова, у которого один диплом ветеринара, а второй – юриста), а читать так и не научились. А то бы могли прочитать Устав НАТО, например, не только так называю 5-ю статью о коллективной защите, но и, например, ту статью, в которой говорится, что в блок не принимаются страны с неурегулированными территориальными вопросами.

А могли бы прочитать и целый ряд заявлений правительства Венгрии, пообещавшего блокировать все инициативы Киева по вступлению в НАТО и ЕС из-за проводимой политики по отношению к нацменьшинствам.

Ну и, ни для кого не секрет, что всем в НАТО заправляют из США, и если бы Вашингтон выступил за принятие Украины в альянс, то другим странам-членам блока не оставалось бы ничего иного, кроме как встать по стойке "смирно" и отрапортовать о готовности принять в свои ряды новое государство. И если Украину не просто не зовут, а только обещают и "не женятся", то на это у Вашингтона есть свои соображения. Например, о том, чтобы натравить Украину на Россию, но не иметь никаких обязательств перед ней в плане ее защиты силами альянса.

Но и без этого вся эта "декларация Ермака" выглядит очень смешно. Все эти "угрожающие" стойки, надувания щек и панувания в собственных мриях. Глава администрации Зеленского, а именно так переводится его должность на обычный бюрократический язык, лицо, по своему положению и функциям, не публичное, на Украине стал фигурировать именно что среди публичных политиков. И хорошо еще, что смог вовремя остановиться. А не пригрозил "неправильным" странам-членам НАТО, например, санкциями.

А ведь интересно, что могут предпринять в Киеве в ответ на нежелание принимать Украину в число "великих и цивилизованных"? Понятно, что первым делом глав правительств и президентов этих государств разместят на "Миротворце". Это к бабке не ходи и даже украинских мольфаров на этот предмет можно не беспокоить.

А что еще? Могут в качестве санкций запретить выезжать в эти страны своим заробитчанам на заработки. Но тут ведь перед поездкой и не угадаешь, в какую страну гражданин Украины намылился на заработки. Это только по факту можно установить, после его возвращения. И наказать в этом случае получится уже не неправильную страну, а своего же заробитчанина.

Нет у Ермака и Киева никаких методов против Кость…, извините, против неправильных стран-членов НАТО. А оттого все это его надувание щек и требования выглядят особенно смешно.

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