Светятся от счастья: Нонна Гришаева поделилась редким снимком мужа, который на 12 лет ее младше

Нонна и Александр отдыхают в Таиланде. Фото: Инстаграм.

Нонна Гришаева отдыхает в Таиланде: актриса отправилась в отпуск вместе с мужем Александром Нестеровым. Супруги выбрали для отдыха Пхукет, где наслаждаются морем, солнцем, экзотической кухней и интересными экскурсиями. В Инстаграме актриса делится яркими отпускными кадрами и рассказывает поклонникам о достопримечательностях популярного курорта.

Артистка опубликовала фото со смотровой площадки у одного из буддистских храмов. Гришаева осмотрела статую Большого Будды и выполнила местный ритуал, о котором рассказала подписчикам.

- Мы написали свои самые заветные желания на золотых листочках и мысленно пожелали всем мира и добра! – поделилась Гришаева.

Актриса сфотографировалась вместе с мужем. В кадре Нонна и Александр нежно смотрят друг на друга, при этом актриса обнимает своего избранника за шею. Гришаева нечасто делится снимками с супругом, но это фото наглядно демонстрирует, что в семье звезды царят любовь и согласие.

Актриса поделилась снимком с мужем, сделанным возле буддистского храма. Фото: Инстаграм.

«Ваша страничка просто интенсивная терапия! Светом, добром, радостью, смыслом. Вы умеете вдохновлять на жизнь и на желания!», «Нонна, Вы всегда так интересно рассказываете о каких-то местах, в которых бываете, когда путешествуете», «Какие вы классные!», – написали фолловеры в комментариях.

Нонна и Александр поженились в 2006 году. Актриса старше мужа на 12 лет, однако большая разница в возрасте совершенно не сказывается на их отношениях. 50-летняя звезда экрана и 38-летний актер воспитывают сына Илью, который появился на свет в 2006 году. От первого брака у Нонны есть дочь Анастасия, сейчас ей 25 лет. Первым мужем Гришаевой стал актер и музыкант Антон Деров.

Актриса рассказывала, что с первым мужем она развелась из-за его неспособности обеспечить семью. Нонна родила Настю в 25 лет и полностью сосредоточилась на карьере. Растила ребенка бабушка, отец же и вовсе не участвовал в судьбе дочери. Гришаеву такое положение не устраивало, и она положила конец их браку.

Актриса выбрала для отдыха Пхукет. Фото: Инстаграм.

Именно благодаря дочке Насте артистка познакомилась со своим вторым мужем. Гришаева привела дочь на спектакль, где Александр Нестеров играл медвежонка. Сначала они просто дружили и даже вместе поехали в отпуск в Таиланд «по дружбе».

- Меня тогда несколько мужчин добивались и звали отдыхать, но я не хотела отношений, а с Сашей знала, что ничего не будет, - говорила звезда фильма "День выборов".

Однако именно в Таиланде и начался их роман. Нонна не скрывала, что разница в возрасте ее волновала. К счастью, в семейной жизни она пока не чувствуется.

- У него потрясающее чувство юмора, – говорит про мужа Нонна. – Я никогда с ним не скучаю.