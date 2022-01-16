Известная артистка потрясена участью Леонида Куравлева: "Дети выбросили из дома"

Леонид Куравлев. Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

Поклонники с замиранием сердца следят за новостями о состоянии Леонида Куравлева. Знаменитый актер в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию. Меж тем общественность который день обсуждает подробности последних лет жизни артиста. Многие были потрясены, узнав, что Леонида Вячеславовича привезли в больницу из дома престарелых. Публика набросилась на детей знаменитости с упреками. Не осталась в стороне и известная артистка Жанна Коренная.

Жанна Коренная много лет назад была известной на весь СССР ведущей программ популярной радиостанции "Юность" и артисткой Москонцерта. Голос ее звучал в московском метро в год Олимпиады. Женщина эмигрировала в США, но постоянно следит за новостями из России.

Так, она осудила поведение детей Леонида Куравлева. Вдова одного из лучших джазовых гитаристов СССР Николая Коренного и мать актрисы и певицы Валерии Коренной довольно эмоционально отреагировала на известие о том, что последние полгода актер провел в доме престарелых.

"Смотрю «Пусть говорят», где речь идет о Леониде Куравлеве, которого дети, извините, выбросили из привычной жизни в своем доме в отстойник (не важно, как называют это заведение, где предлагают участие в самодеятельности рисование, вязание, всякие кружки). Ужасная комната, вещи на полу. Это народный артист, человек, скромнее которого я не встречала. Извините, хочется орать, выть, слов нет... Простите, мысли путаются от кошмара, который увидела. Сейчас он в больнице. Дай Бог здоровья, а детям прозрения. Позор!", - цитирует возмущенную пенсионерку "Экспресс газета".

Стоит отметить, что ранее стало известно о том, как жилось актеру в доме престарелых. Поступил он в социальное учреждение лежачим, очень худым. Знаменитый артист почти не говорил и оглох. "У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши", - говорила сотрудница дома престарелых.

Также она заявила, что актер буквально отрекся от дочери Екатерины. "Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то", - сокрушалась женщина.