Стал ли коронавирус хитрее: Геннадий Онищенко развенчал главные мифы про «Омикрон»-штамм

Геннадий Онищенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ... Геннадий Григорьевич, вот сейчас все всех пугают новым штаммом коронавируса. Это - «Омикрон». Говорят, что по России число заражённых в сутки может составить шестизначную цифру. Эту точку зрения разделяют врачи, чиновники от медицины. Неужели все так плохо? И - так опасно?

ЧЕМ ОПАСЕН НОВЫЙ ШТАММ?

- Ну, что же, Александр, - давайте разберём все по порядку?

- Давайте...

- Да, он у нас, в России, уже появился - самый контагиозный, из всех известных вариантов, штамм.

- Давайте расшифруем – слово «контагиозный».

- Он мутировал. Это - штамм, контагиозность которого в несколько раз выше той, с которой мы до этого встречались. А - «контагиозен», то есть заразен. Заражает… Передается от одного человека к другому более легко, чем это было до этого.

- Я слышал - больной «простым» ковидом может при контакте заразить 10 человек, а «Омикрон» - 100?

- При заражении «Омикроном» наблюдается некоторое сокращение инкубационного периода, то есть - время с момента контаминации и до начала заболевания.

И количество людей, которое может заразить один больной человек (он или не знает об этом и не соблюдает правила предосторожности, или знает, но, тем не менее... ) - да, заражённых может быть намного больше.

Что бы я посоветовал?

Вот сейчас у нас с вами имеется достаточно ясная и четкая индикация «Омикрона».

- То есть, как ведёт себя эта инфекция?

- Первое... Она в основном, как говорится, ну, скажем так - садится на верхние дыхательные пути. Что выражается в заложенности носа, в том, что возникает насморк. Появляются боли в горле, кашель. Повышается температура. И это больше похоже на грипп. Это сразу можно, не дожидаясь тестов, квалифицировать...

- ...как коронавирусную инфекцию? А кто должен квалифицировать?

- Ну, обождите, Александр. Квалифицируют и ставят диагноз врачи, это всем понятно.

Но я обращаюсь сейчас не к врачам, а к гражданам. Пожалуйста, будьте внимательны к тем признакам, симптомам, которые я только что перечислил. У вас появилось недомогание, пусть даже нет температуры... А еще при этом вы вовремя привились от гриппа, в этом случае, нельзя исключать, что речь может идти об «Омикроне».

Это я говорю вовсе не для того, чтобы вы сами ставили себе диагноз, а - чтобы как можно раньше обратились к врачу.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ НОВОГО ШТАММА

- Ну, вот, - признаки «Омикрона» налицо... Что дальше?

- Во-первых, не впадать в панику. И, самое главное, - соблюдать внутри даже семьи изоляцию.

Если есть возможность, изолировать детей, у кого-то нормальная квартира, несколько комнат, - в этом случае больного надо поместить в отдельную, выделить ему индивидуальную посуду. И общаться с ним только в крайней нужде. То есть принести ему чаю выпить, еду - в виде там, я не знаю, второго, третьего блюда, чего хотите, что он ест. Вот такая изоляция должна быть.

Вызвать врача обязательно! Потому что, ну, это я говорю для Москвы, а поскольку столица – это один из самых главных очагов у нас и по количеству, и по интенсивности эпидемического процесса, то как раз это, ну, касается, будем так говорить, главных групп риска нашего российского общества.

И вот эти условия нужно обязательно соблюдать. И потом уже врач решит, изучив ваш анамнез, нужно ли вас госпитализировать.

Потому что, если вы пожилой человек, если у вас есть там диабет какой-то, если вы ослаблены, то, понимаете, что ваша иммунная система уже просто так не справится с этим.

Или же доктор оставит вас дома, назначит вам лечение и будет вас курировать, что тоже допускается.

Потому что всех госпитализировать смысла нет.

Мы и раньше не делали это при тяжелых формах, а сейчас тем более этого делать не надо.

МИФЫ, БАЙКИ И ПРАВДА О НОВОМ ШТАММЕ

- А правда ли, что «Омикрон» более заразный, но легче переносится?

- Да, на первый взгляд может так показаться... Так как он «не садится» на легкие, то и КТ уже не имеет никакого, ну, того, я бы сказал, абсолютного значения, которое имело тогда. Потому что госпитализировали людей по проценту поражения легких, потому что это было обязательным условием при других формах коронавирусной инфекции.

- Что сейчас, КТ не надо делать, да?

- Нет, это вершит врач.

- А, понял.

- Но я говорю о клинике.

Так вот, и помните, на первых порах, когда «Омикрон»появился еще в Южной Африке, начали такую, ну, я бы сказал, почти версию участия в этом спецслужб прорабатывать...

- Извините, мне не про Южную Африку. А про Москву надо и про Россию!

- Александр, ну не надо! Я сейчас брошу трубку, и на этом все закончится. Ну дайте мне сказать!

- Извините...

- Так вот, а летальность от «Омикрона»… слава Богу, еще очень низкая. Единицы умирают.

Но, я бы не стал расслаблять наше население. И нам с вами расслабляться не надо.

Потому что «Омикрон» компенсирует вред нашей популяции тем, что, да, он переносится более легко, но болеть будет гораздо больше народу, в разы больше, чем болело до этого. И это мы уже видим по целому ряду стран, и Соединенным Штатам, которые за день больше миллиона получили больных.

- То есть, получается,«Омикрон» хитрее обычного штамма…

- Насчет хитрости – я бы ему такое свойство не приписывал. Потому что о том, что это разумное существо, у нас пока научных данных нет. А байками я не пользуюсь.

Словом, я не исключаю, что совокупный ущерб «Омикрон» нанесет не меньший... А, может быть, и больший, чем другие штаммы.

Потому что его контагиозность начинает приближаться к показателям при гриппе. Вот это очень опасно.

Поэтому к нему нужно относиться еще более серьезно. Прежде всего - не забывать неспецифические средства профилактики и защиты. А это, вы знаете - масочный режим, социальная дистанция, и - вы не должны участвовать во всякого рода массовых мероприятиях и так далее.

Плюс гигиена рта, гигиена носовой полости. Для этого - в числе других средств - можно применять и всякого рода интерфероны (профилактические препараты).

- Прямо не интервью у нас с вами, Геннадий Григорьевич, а - страшилка получается какая-то ужасная.

- Ну, что же... А по-другому об этом и нельзя говорить.

* * *

- Геннадий Григорьевич! Мы его победим? Или - он нас?

- За плечами наших медиков - и практиков, и учёных, и организаторов здравоохранения - двухлетний опыт борьбы с короной. Я бы не сбрасывал бы также со счетов и наше население - прежде всего, ту его часть, которая солидарна со специалистами. Нет, проиграть мы не имеем права.

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