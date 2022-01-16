Заслуженный врач России Михаил Каган: Похоже, «омикрон» - предвестник конца пандемии, но последний удар по нашей стране будет очень мощным

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Заболеваемость ковидом в России растет. По данным на субботу, 15 января, положительный результат теста на коронавирус получили 27 179 человек. Это на 9 233 случая больше суточного количества заражений, которое было зарегистрировано в середине недели.

Между тем в соцсетях все активнее обсуждается идея «поскорее переболеть легким «омикроном», чтобы без потерь заработать иммунитет и положить конец эпидемии. Насколько оправданно такое представление и к чему в действительности может привести стремительное распространение вируса-мутанта? Об этом kp.ru рассказал заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН «ОМИКРОН» НА САМОМ ДЕЛЕ

- Исследования нового варианта вируса еще ведутся, и однозначные выводы делать рано. Однако предварительные данные выглядят обнадеживающе, - считает эксперт. - Так, исследование Университета Гонконга показало: хотя «омикрон» размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее «дельты», в легких вирус-мутант воспроизводит свои копии в 10 раз медленнее, чем предыдущие варианты. Это может означать, что новый вариант будет вызывать более легкие формы болезни.

В ходе другого исследования, проведенного Национальным институтом здоровья ЮАР, ученые выяснили: в крови людей, перенесших «омикрон», появлялись антитела не только против него. Также стало в 4,4 раза больше антител, способных нейтрализовать дельта-вариант.

- Если посмотреть на Великобританию, можно увидеть, что в декабре 2021 г. число заражений коронавирусом там резко пошло вверх, - продолжает Михаил Каган. - К концу месяца цифра утроилась по сравнению с началом декабря. После этого вдвое увеличилось и число госпитализаций. При этом, однако, количество пациентов на ИВЛ остается примерно таким же, как и на начало месяца.

От редакции: то, что в Англии зараженные «омикроном» не переполнили реанимации, безусловно, радует. Однако сам факт роста госпитализаций сигналит, что выросло количество больных пусть и не со смертельными, но весьма тяжелыми осложнениями ковида. Других пациентов в больницы не забирают. Так что идея «легко переболеть» новым вариантом инфекции уже выглядит весьма сомнительной.

РАБОТАЮТ ЛИ ПРИВИВКИ

- Ученые обнаружили, что через полгода после вакцинации двумя дозами мРНК-вакцин (к их числу относятся «Пфайзер» и «Модерна». - Ред.) эффективность защиты от заражения «омикроном» составляет около 40%, а против тяжелой болезни около 80%.

Судя по уровню антител после бустерной вакцинации (то есть дополнительного, «усиливающего» укола), защита от заболевания увеличивается до 86,2%, от тяжелого течения инфекции – до 98,2%.

Другое исследование показывает, что вариант «омикрон» эффективно уходит от гуморального иммунитета (антител. - Ред.), вызванного первичной вакцинацией. Однако бустерные дозы мРНК-вакцин, по-видимому, обеспечивают нейтрализацию вируса за счет так называемого перекрестного иммунитета, - поясняет врач.

В ТЕМУ

Разработчики «Спутника» представили собственные данные об эффективности отечественной вакцины против «омикрона». По заявлению ученых Центра им. Гамалеи защита от тяжелых форм болезни остается на достаточно высоком уровне. А в случае ревакцинации (по российским правилам она полагается через 6 месяцев после предыдущей прививки) эффективность профилактики опасных осложнений составляет более 80%.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Раньше всех с «омикроном» столкнулась Южно-Африканская республика, где новый вариант возбудителя ковида обнаружили в пробах больных в начале ноября 2021 г. Что происходит в ЮАР сейчас?

- Исследование крупного ковидного госпиталя в Цване показывает: во время вспышки заражений «омикроном» тяжесть заболевания в целом снизилась, - рассказывает доктор Каган. - Зарегистрировано меньшее количество смертей и госпитализаций в отделения интенсивной терапии. На пятой неделе после начала волны стало снижаться и число заражений.

Из этого можно сделать осторожный предварительный вывод: при условии, что такая картина повторится во всем мире, вариант «омикрон» может стать предвестником конца пандемии, считает эксперт. В этом случае коронавирус перейдет в эндемическую фазу - то есть болезнь будет распространена в определенных местностях, а не во всем мире.

ВАЖНО

«Не стоит ожидать, что вирус нас пощадит»

В нашей стране у большой части населения есть как минимум один фактор риска тяжелого течения коронавирусной инфекции: гипертония, лишний вес, диабет и другие хронические заболевания, напоминает врач. Плюс много людей старшего возраста, чего нет в ЮАР - это дополнительный фактор риска. И около 40% россиян еще не привиты ни одной дозой вакцины.

- Исходя из этого, можно прогнозировать в ближайшие месяцы очень серьезную ситуацию, - предупреждает доктор Каган. - Для примера посмотрите на США. Сейчас там количество госпитализированных пациентов достигло рекордного уровня за всю пандемию. В больницах, в том числе, огромное количество детей.

Когда «омикрон» находит уязвимых людей, он может проявить себя в худшем варианте, подчеркивает эксперт. Кроме того, мы пока не знаем, будет ли вирус-мутант усугублять хронические проблемы со здоровьем до такой степени, что они могут стать смертельными. За период пандемии большое количество пациентов умерли не от ковида, а от дестабилизации хронических заболеваний. Если бы не заражение коронавирусом, эти люди остались бы живы.

«У нас есть вакцины, с помощью которых мы можем дать отпор возбудителю инфекции, значительно снизить количество госпитализаций и летальность», - говорит врач. Также нужно соблюдать и другие меры защиты, которые как минимум позволят уменьшить вирусную нагрузку. А значит - дадут шанс на более легкую форму заболевания даже в случае заражения. Это ношение масок, а лучше респираторов в людных местах, сокращение контактов, по возможности переход на дистанционную работу.

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