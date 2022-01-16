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В мире16 января 2022 5:08

Американские полицейские застрелили брата-близнеца преступника

Мужчина угрожал стражам правопорядка оружием
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Полицейское управление штата Луизиана объявило, что начало служебное расследование случившегося

Полицейское управление штата Луизиана объявило, что начало служебное расследование случившегося

Полицейские в американском штате Луизиана были направлены на задержание мужчины, который разыскивался по подозрению в похищении человека и изнасиловании.

Прибыв к его дому, они обнаружили, как им показалось, именно того, кто им был нужен, - некоего Кона Уиллиса. Правоохранители потребовали от мужчины проследовать за ними.

Темнокожий молодой человек достал пистолет и стал угрожать полицейским. Те, согласно инструкции, также достали оружие и, определив его действия как явную угрозу своим жизням, выстрелили. Мужчина скончался на месте.

Позднее выяснилось, что убитым оказался брат-близнец преступника, который также ранее имел проблемы с законом: он, как минимум, дважды задерживался по делу о домашнем насилии.

В доме Уиллисов была оставлена засада, и через несколько часов Кон Уиллис, пытавшийся незаметно проникнуть в свое жилище, был задержан.

Полицейское управление штата Луизиана объявило, что начало служебное расследование случившегося, передает Unilad.

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