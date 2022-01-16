В Италии зритель помог оперной певице, исполнив партию тенора

Лизетт Оропеса давала сольный концерт в итальянской Парме

Известная американская оперная певица Лизетт Оропеса давала сольный концерт в итальянской Парме.

Зрители приняли ее благожелательно и попросили исполнить что-нибудь на бис.

Оропеса остановила свой выбор на арии Виолетты из «Травиаты». В оригинальной трактовке вместе с Виолеттой эту арию исполняет еще и тенор. Но в концертном варианте певицы либо поют соло, либо голос, принадлежащий кому-то из местных оперных певцов, звучит из-за кулис.

Поскольку эта ария не значилась в программе выступления, Оропеса и не планировала обращаться к кому-то из итальянских коллег, чтобы те в нужный момент помогли ей с дуэтом. Она была уверена, что оркестр все сделает так, как это и должно быть в рамках концертного номера.

Но внезапно мужскую партию в нужный момент стал исполнять кто-то из зрителей. Певица поначалу растерялась, но дослушала партию тенора вместе со зрителями, а затем продолжила свою. Приложив руки к сердцу, она поблагодарила мужчину.

Обладателем чудесного тенора оказался студент консерватории Пьяченцы. 24-летний Лю Цзянвэй приехал на учебу в Италию из Китая.

После концерта молодой человек пришел в гримерную Лизетт Оропеса и извинился за произошедшее. «То, что я сделал, не является ни поводом для славы, ни поводом для гордости. Перебивать оперных исполнителей – грубо и невежливо».

Оропеса заявила, что нисколько на него не обижается, ей понравилось выступление своего будущего коллеги. Она поблагодарила Лю за находчивость, пожелала ему успехов в учебе и в музыкальной карьере и даже сфотографировалась с ним на память.

Необычный дуэт попал на камеры сотовых телефонов зрителей и мгновенно разошелся по Интернету. Искреннее удивление дивы и ее трогательная реакция на неожиданную помощь из зала, равно как и голос китайского студента, покорили пользователей.

Сам Лю написал в соцсетях про Оропесу: «Она - невероятная, ее исполнение - блестящее, и, конечно, мне очень льстит, что она с благодарностью отнеслась к моей непростительной выходке».