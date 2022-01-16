Короля Тонги срочно эвакуировали из дворца

Извержение вулкана вызвало колебания моря Фото: REUTERS

На территории островного государства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, произошло извержение подводного вулкана, ставшее причиной ряда цунами, накрывших архипелаг.

Волны затопили несколько районов столицы государства, города Нукалофа, подтопленной оказалась и зона рядом с королевским дворцом. Власти страны приняли решение спасать монарха и эвакуировали короля Тонги Тупоу VI.

62-летний Тупоу VI является шестым по счету королем государства и правит им с 2012 года. До этого будущий монарх занимал должность премьер-министра страны. На трон он взошел после смерти его старшего брата Тупоу V, который умер, не оставив наследников.

Извержение вулкана вызвало колебания моря и ряд больших волн, дошедших до Новой Зеландии и Австралии. Власти Японии приняли решение об эвакуации из прибрежных районов более 200 тысяч человек. Японцев попросили держаться подальше от берега, пока не будет объявлено о том, что угроза цунами миновала.

– Цунами высотой 1,2 метра наблюдалось в городе Амами незадолго до полуночи субботы, а цунами высотой 1,1 метра достигло префектуры Иватэ, – сообщило японское агентство Кyodo.

Метеорологи же напомнили, что цунами – это вовсе не обязательно одна большая волна, и последующие все еще могут докатиться до берегов Страны Восходящего Солнца.