Зеленскому посоветовали обмануть Путина, чтобы встретиться с ним

Хоть тушкой, хоть чучелом, любым способом, но встретиться с Путиным – это уже идея фикс нынешнего украинского президента Фото: REUTERS

Есть одна поговорка про один некогда братский народ, живущий с нами по соседству: "Хитрее черта, но глупей вороны". И вот из Киева пришло очередное подтверждение истинности этой народной мудрости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали, как ему надо обмануть Путина, чтобы встретиться с ним лично.

Нет, речь вовсе не о том, чтобы подкараулить президента России на каком-то международном саммите и выскочить перед ним из туалета, словно черт из табакерки. Хотя, признаемся, украинские лидеры именно в реализации такого способа устраивать незапланированные рандеву. Кто-то, помнится, не один час прождал президента США у туалета. Но сейчас все обстоит совершенно иначе, и речь идет не о засаду у сортира, а о настоящей двухходовке с заложенным в основу комбинации обманом. И совет такой дал Зеленскому не кто-нибудь, а бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк.

- Когда можно ехать на переговоры, и когда Путин примет Зеленского. Первое – уволить Кулебу (глава МИД Украины – прим. авт.). Второе – риторику изменить. Каждый раз мы слышим вброс в сторону России, но говорим: "Мы хотим встретиться", - заявил он в эфире телеканала "Наш" и предложил свой рецепт, как надо действовать после увольнения Кулебы.

По мысли генерала, Зеленскому после этого надо будет послать в ЛДНР переговорщиков, но заранее для себя самих признать их недоговороспособными.

- Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: "Там не с кем говорить, они конченые", - обрисовал он модус операнди Киева в данном сценарии. После чего следующим шагом должны стать звонок в Кремль, чтобы отчитаться перед Путиным о проведенной встрече и о "наличии справки о встрече", и предложение встретиться и поговорить, исходя из гуманитарных соображений.

- У нас есть закон о недопущении привлечения людей к ответственности". Там три-четыре миллиона человек, они что, все террористы? У нас есть закон о проведении выборов, но мы не знаем, как провести – давайте говорить, - обрисовал генерал контрразведки возможный вариант разговора и заключил. - Вот тогда, я думаю, Путин примет или встретится с ним в другом месте.

И все! Нет, мол, у вас методов против Костьки Сапрыкина, то есть Вовки Зеленского. Можно сразу отмечать перемогу над Москвой.

Мы, конечно, не первый год видим, что после прихода Зеленского на пост президента Украины вся внешняя политика Украины представляет собой "Квартал 95" в исполнении злобных клоунов, но кто мог предполагать, что комики захватили и контрразведку государства?

Хитрый, но примитивный обман, когда интеллектуально обиженные или деформированные особи считают своих оппонентов заведомо глупее. И вишенка на торте: "А у нас и справка есть!" А вот кто бы объяснил Вовку, что раз он говорит о "справке", то на ней должны тогда стоять печати ЛНР и ДНР, а с формулировкой "они там все неадекватные в Донецке и Луганске могут и не согласиться и печати не поставить. Как тогда Киев будет удостоверять аутентичность справки?

Хоть тушкой, хоть чучелом, любым способом, но встретиться с Путиным – это уже идея фикс нынешнего украинского президента. Но в Кремле не хотят ни видеть его тушкой или чучелом, ни даже слышать его по телефону. А ведь еще относительно недавно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, надувая щеки, объяснял придворной прессе, что президент Украины может согласиться на разговор с Владимиром Путиным при соблюдении ряда условий.

Они даже не в состоянии понять - с ними не хотят встречаться и иметь хоть какое-то дело именно из-за того, что они постоянно не просто хитрили, а все предыдущее время обманывали. Строя каждый следующий обман на предыдущей беспардонной лжи. Что жертвы среди мирных жителей в ЛДНР, потому что ополченцы обстреливают себя сами, что это взрываются кондиционеры, что украинцев притесняли во времена СССР, что украинцы обеспечили все достижения Советского Союзе в науке и искусстве, что на Украине, в конце концов, нет ни неонацистов, ни бандеровцев.

И они просто не в состоянии понять, что обман не тот путь, на котором они могут добиться хоть каких-то результатов.

И именно поэтому нынешняя Украина в ее современном виде обречена. На какие бы селюковые обманы не сподвигала ее изворотливая свидомая, но в силу такого ее характера, и примитивная хуторская хитрость.

Какая же все-таки гигантский сумасшедший дом эта нынешняя Украина.