«Психолог по образованию. На Украине работал в фитнесе. Умный, не пьет!»: балерина Волочкова с женихом из «Давай поженимся» придумали общий бизнес

Сергей записал Настю в телефоне «моя любимая» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова через два дня вернется в Москву с отдыха на Мальдивы, чтобы 20 января отпраздновать 46-й день рождения. А ее 44-летнему жениху Сергею пора выходить на работу. Нового кавалера балерины называют банщиком, но Сергей не всегда парился на такой работе, у него богатая биография.

Анастасия Волочкова знакома со своим Сергеем всего три недели. Однако балерина уже поделилась в прямом эфире соцсетей эмоциями: «Мы влюблены, счастливо проводим время. Совершенно не важно, кто за кого платил на Мальдивах». Поклонники распереживались, что Волочкова оплатила поездку пары на Мальдивы, и ее жених не может себе позволить такую обеспеченную жизнь. Однако Анастасия в этом не видит преград: «На мой взгляд в отношениях мужчины и женщины самое главное - это гармония. И сами отношения, основанные на доверии, взаимопонимании, честности, открытости души, чуткости, доброте, сексуальности, красоте, искренности. Согласитесь, искренность - это очень редкое и ценное качество. И важно, чтобы отношения были лишены зависимости: финансовой, карьерной, партнерской, любой. Если зависимость одного от другого присутствует, появляется фальшь… А когда зависимость отсутствует, то в таких отношениях всегда легкость и свобода. Нам с Сергеем очень хорошо вместе. Я окружена его вниманием и трогательной заботой каждый миг. Он просто необыкновенный и замечательный мужчина. Нам нечего скрывать и мы щедро делимся красотой наших отношений. Многие о таком могут только мечтать! Мы ведь вместе всего три недели. Но испытали и испытываем такой всплеск эмоций, который не испытывают многие пары, живущие в браке десятилетиями. Это большое счастье любить и быть любимой».

Сергей и Анастасия познакомились 27 декабря. И уже две недели отдыхают на Мальдивах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова познакомилась со своим Сергеем Кузнецовым 27 декабря,когда приехала на съемки передачи «Давай поженимся». Эту программу показали в эфире в начале января, когда парочка уже была вместе. В шоу за расположение одной невесты боролись три жениха. Сергей был как раз одним из трех, а Анастасии Волочковой продюсеры «Давай поженимся» поручили представлять его интересы. Обычно в телеэфирах женихов нахваливают друзья и родня, а в праздничных шоу – звезды. Между Анастасией и Сергеем возникла симпатия. Волочкова не стеснялась раздавать комплименты: «лучше меня вы все равно никого не встретите», «мне кажется, что вы очень классный» и так далее. Сергей стеснялся, но тоже был очарован звездой и даже рад, когда невеста из шоу выбрала другого кандидата. Ведущие «Давай поженимся» отметили, что Анастасия и Сергей похожи внешне и могли бы стать неплохой парой. Угадали! Когда съемки закончились балерина с Сергеем обменялись номерами телефонов и разъехались по домам. Созвонились накануне нового года, а 31 декабря уже встречали праздник вместе в особняке Волочковой.

Волочкова и Кузнецов счастливы вместе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей не так давно развелся после 20 лет брака, несколько раз в неделю он проводит с 6-летним сыном Кириллом. 31 декабря и первые дни 2022-го года Волочкова провела не только с Сережей, но и с его сыном. Мальчик получил от балерины в подарок классную машину на радиоуправлении. 3 января Волочкова улетала на Мальдивы и позвала с собой жениха, тот согласился – огромную виллу Анастасия арендовала заранее, а вот билеты для мужчины докупали. Рядом с Сергеем Волочкова на Мальдивах выглядит счастливой. Мужчина совсем не пьет – бокал шампанского на новый год и по прилету на остров. Поэтому и Волочкова рядом с Сергеем уже две недели бодра и счастлива.

Сергей сейчас работает управляющим банным комплексом в Подмосковье. Он не владелец бизнеса, а наемный сотрудник.

Хотя уже сейчас у Волочковой с женихом появилась мысль: «А не создать ли им проект «Волочковские бани»? У Сергея и опыта, и навыков хватит. Знакомый мужчины рассказал kp.ru: «У Сергея несколько высших образований: он закончил на Украине университет - факультет психологии, затем Высшую партийную школу. Работал на Украине в фитнес-индустрии, и фитнес-инструктором, и занимался этим бизнесом. Занимался политической работой. Умный мужчина, и да абсолютно положительный, не пьющий».

Вместе пара смотрится отлично: высокие, подтянутые, всегда улыбаются. В телефоне у Анастасии кавалер записан: «Сергей. Давай поженимся». У Сергея номер Волочковой обозначен так: «Моя любимая». Поклонники желают паре поженится, но они отвечают, что пока не обсуждали такое развитие событий.

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