Актёрский капустник в староновогоднюю ночь – это «наше все». Фото: Екатерина Цветкова

Так принято в МХТ им.Чехова собираться вместе на Малой сцене в ночь на 14 января, дарить друг другу подарки и устраивать представление. Актёрский капустник в староновогоднюю ночь – это «наше все».

Традиция, нерушимая и незыблемая при Олеге Табакове, которую после него попрал худрук Сергей Женовач. В прошлом году он праздник отменил под предлогом эпидемии коронавируса.

Константин Хабенский вернул традицию Олега Табакова Фото: Екатерина Цветкова

С назначением нового худрука в октябре 2021 года все вернулось на круги своя в плане творческого возрождения.

Марина Зудина Фото: Екатерина Цветкова

"Дорогие друзья, коллеги, соратники, с наступающим Старым Новым годом! Дай Бог нам всем здоровья, счастья, полета, радости от нашего общего дела. И — закон есть закон — если люди пришли смотреть высокохудожественный капустник в Художественном театре, надо срочно его показывать. Поехали!" — обратился к гостям «начинающий худрук», как себя называет, Константин Хабенский.

В Московском Художественном театре отметили Старый новый год Фото: Екатерина Цветкова

Кстати, новогодние капустники в Художественном театре делали еще во времена Станиславского и Немировича-Данченко. Новый год отмечали всей труппой 1 января в Портретном фойе. Как утверждают искусствоведы, с тех пор и пошла традиция театральных капустников.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: Екатерина Цветкова

Но этот праздник для своих, билеты на него не продаются. Из неработающий в МХТ, поприсутствовать могут только члены семьи сотрудников. Среди гостей был режиссер Федор Бондарчук, его привела жена Паулина Андреева. Была актриса Оксана Фандера, супруга Филиппа Янковского, который играет в спектаклях театра.

Братья Верники Фото: Екатерина Цветкова

Дарили подарки, как принято на Новый год. Но главный подарок - это актерский капустнки, который обычно начинают готовить еще с лета. В этом году времени на подготовку было всего два месяца после назначения Хабенского. Но всё же справились. Пороху хватило на два часа песен, пародий, шуточных реприз. Шутили на тему ухода (при Женоваче) и возвращения в труппу Игоря Золотовицкого, Дарьи Мороз, Андрея Бурковского. Вернулся художник Николай Симонов. Сладкоголосая группа «Сладкий мед» пела свои песни. По-доброму постебались над мхатовскими пятницами Вадика Верника. Трухин и Бурковский спародировали Хабенского. Традиционно шутили на «внутренние темы». Например, о том, какие были пустые залы на спектаклях «Сахарный немец» и «Ювенильное море», поставленных при Женоваче. Но не сильно вспоминали о грустном.

Филипп Янковский Фото: Екатерина Цветкова

В эту ночь, проведенную вместе, коллектив театра вновь почувствовал, что МХТ – это дом и семья, что традиции возрождаются.