Как беспорядки в Казахстане влияют на российскую экономику, может ли Россия наказать НАТО и почему холостые мужчины живут меньше

1 место. Вёл «Вести.Москва» и был трижды женат: что известно о погибшем в Доминикане Михаиле Зеленском (слушать)

2 место. Чего ждать России и русским от бунта в Казахстане? (слушать)

3 место. По ним сходили с ума. Кто из артистов или певцов были безумно популярны во времена вашей молодости (слушать)

4 место. Станислав Белковский: То, что произошло в Казахстане, это спецоперация, итог которой для Кремля был очевиден заранее (слушать)

5 место. У женщин такого нет. Холостые и разведенные мужчины живут меньше (слушать)

6 место. Доктор наук Александр Сафонов: Пенсия на 8,6% будет проиндексирована не всем! (слушать)

7 место. 8 миллионов живущих в России гастарбайтеров могут устроить бунт похлеще, чем 20 тысяч «боевиков» в Казахстане (слушать)

8 место. «Омикрон заразнее, чем предыдущие варианты»: Роспотребнадзор ожидает до 100 тысяч заболевших в день (слушать)

9 место. Как беспорядки в Казахстане влияют на российскую экономику (слушать)

10 место. Тридцать против одного. Как России наказать НАТО (слушать)