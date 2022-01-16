«Я веселый папа-друг. Алла больше занимается воспитанием»: Максим Галкин борется с большими нагрузками на детей в школе

Максим Галкин рассказал о том, как его воспитывали родители и о своей любви к чтению Фото: Иван МАКЕЕВ

45-летний Максим Галкин в браке с певицей, народной артисткой 72-летней Аллой Пугачевой воспитывает 8-летних Елизавету и Гарри. Пара поженилась десять лет назад, и уже много лет их семейная жизнь вызывает интерес поклонников. Максим Галкин поделился деталями семейной жизни в интервью литературному критику Галине Юзефович.

Литературный критик, естественно, спросила о том, как и что ее герой читает с детьми. Максим Галкин объяснил: «Я, к сожалению, мало читаю с детьми. Я практически не читаю с детьми, потому что я с ними играю, снимаю какие-то фильмы. Короче, я - веселый папа-друг, мама больше занимается воспитанием, поэтому Алла с ними читает. Она же с ними музыкой занимается. Иногда вздыхает, что она больше требует… Они обожают заниматься. Особенно Лиза. Гарик сейчас читает Носова «Витя Малеев в школе и дома». Лиза чего только не читает, в данный момент что-то из Джанни Родари. Они сейчас столько занимаются в школе, что невозможно. Дети уходят утром, приходят вечером поздно: они там домашку делают, какие-то там дополнительные занятия. Какой там читать? Пусть дети поиграют, у них должна быть жизнь какая-то. Дети в пять, шесть, в полседьмого иногда приходят».

Максим Галкин рассказал, что они с женой любят разную литературу: «У Аллы совершенно другие книги. Практически большинство книг, которые она называла – я не читал. Одну только вещь я с удовольствием прочел. Ее настольная книга - двухтомник воспоминаний Константина Коровина о своих современниках. Она его обожает. Алла всегда мне с удовольствием пересказывала воспоминания о Шаляпине… Потрясающая книга, всем рекомендую. Например, она обожает роман «Долина кукол» Жаклин Сюзан. Алла, видя кого-то на эстраде, говорит: «Вот в «Долине кукол» – этот персонаж…» Алла столько всего прочла в свое время. Есть еще такая специфика. Она все время читает, слушает присланные стихи. Она все время читает поэзию – Цветаева, Ахматова, Мандельштам. У нее такая начитанность этих стихотворных размеров…»

Благодаря жене, Максим Галкин даже несколько стихотворений написал: «Алла пишет очень хорошие стихи, в том числе для своих каких-то вещей. Она и в музыкальном плане многое сделала. «Женщина, которая поет», «Три счастливых дня» - это ее музыка… У нас было такое упражнение. Алла мне давала первую строчку, а я из этой первой строчки порождал стих. Так я написал два стихотворения, на мой взгляд не плохие. Такой у нас есть литературный обмен».

В интервью Максим Галкин также много рассказал о том, как его воспитывали родители и о своей любви к чтению.

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