Константин Затулин: На русских на Украине началось очередное наступление

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин Фото: Иван МАКЕЕВ

На Украине с 16 января запрещен выпуск любых изданий на русском языке, если издатель не дублирует такой же тираж на украинском языке. А в Казахстане сверхоперативно завершается вывод миротворцев ОДКБ. Есть ли что-то общее в этих событиях?

На Радио «Комсомольская правда» в программе Елены Афониной первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал происходящее в двух соседних с нами республиках.

НЕПЕЧАТНЫЙ РУССКИЙ

- Константин Федорович, в чем же тут неожиданность? К вступлению закона в силу готовятся. Почему это вызывает так много вопросов сейчас?

- Закон принят, конечно, не вчера. Но он поэтапно ужесточает нормы употребления языков в Украине в пользу украинского языка. Своим острием он направлен против русского, как языка реально общения на Украине.

- А что касается конкретно статьи, по которой типографии, издательства, издатели должны издавать все лишь на украинском языке?

- Это, конечно, наносит им ущерб. Ведется целенаправленная государственная линия на вытеснение русского языка в системе образования, в школах это уже фактически уже осуществлено. Образование концентрируется на одном языке, без возможности развивать русскоязычные школы или увеличение числа преподавания на русском языке.

- Сферу печатных изданий долго не трогали?

- Пока это диктовал рынок. Люди хотели и покупали гаезты и журналы на русском и не покупали на украинском. Что было прямым доказательством того, что русский язык более востребован на Украине, чем украинский. По крайней мере, в сфере печатных изданий.

- Сейчас насильно пытаются эту ситуацию переломить?

- Да, в пользу украинского языка и украиноязычного контента. Это очередное наступление на русских и русскоязычных на Украине. Мы выражаем свой протест и говорим о том, что это не соответствует никаким прежним обязательствам Украины и даже конституционным нормам.

- Но это большой удар и по издательскому бизнесу?

- Конечно, а значит, снижение прибыли, потеря рабочих мест и прочее. Но есть одна лазеечка.

- Какая?

- Любая газета может выходить и на русском, и на украинском языке — если при тираже в 100 тысяч – на украинском выходит 51 тысяча, на русском 49 тысяч. Все, нормы закона соблюдены. Но само по себе это унижение – то, что приходится вообще добиваться права читать и говорить, получать образование на языке отца и матери, вопреки всякой очевидности, людям, которые являются такими же налогоплательщиками Украины, как самые что ни на есть украиноязычные украинцы.

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ

- В Казахстане, где горячие события происходили совсем недавно, назначили министра-русофоба. Не двинется ли эта страна в том же направлении, что и Украина?

- А они двигается в том же направлении! Только другими темпами и другим образом. И Украина, и Казахстан похожи в одном.

- В чем же?

- Там политическая и экономическая элита формируется преимущественно из числа представителей так называемой титульной нации. Причем в Казахстане это более ярко выражено - на Украине все-таки есть бизнесмены и политики не украинцы, главное для успеха, чтобы их позиция была «проукраинской». В Казахстане же подобное уже невозможно. И на протяжении всего периода развития этой республики постепенно ограничивается возможность употребления русского языка.

- Но на русском языке там говорят не только русские, но и казахи?!

- Да, и казахский язык еще менее популярен в Казахстане, чем, скажем, украинский на Украине. И чтобы его внедрить повсеместно, требуются еще бОльшие усилия. Казахстан как бы может себе позволить считать, что казахи все говорят на казахском, а русские все говорят на русском. В итоге в минувшем декабре принят закон о языках, касающийся наименований географических пунктов, о том, что их надо писать только на казахском языке, и только в случае необходимости, а необходимость надо удостоверить, на другом – то есть, на языке официальном.

- То есть?

- В Казахстане русский назван официальным, а казахский – государственным. Ну вот в Белоруссии белорусский и русский - оба государственные языки. А в казахъстанском случае, очевидно, русский язык будут пытаться вытеснять.

- А что касается министра с русофобским бэкграундом?

- Наше беспокойство тут оправдано. Но мы не назначаем и не снимаем министров в Казахстане. Это их внутреннее дело. И перевод казахского языка с кириллицы на латиницу – тоже внутреннее дело републики.

- Но к чему это ведет?

- К тому, чтобы создать сложности для употребления русского языка. И отучить казахов вообще от кириллицы, отучить их от понимания букв на кириллице. И это определенная тенденция в развитии Казахстана. Эти процессы надо видеть и стараться на них повлиять в обратную сторону.

В ЧЬЮ СТОРОНУ ОНИ СМОТРЯТ?

- Президент Токаев говорит, что будут открыты филиалы российских технических вузов в Казахстане – то есть, движение-то в сторону более тесного общения с Россией существует?

- Оно есть. Хотя бы в том, что Токаев пригласил ОДКБ навести порядок. Ну или продемонстрировать поддержку ему в ходе этих событий.

- Но он же и удивительно быстро свернул эту операцию?

- Он, как и предшественник его, Назарбаев, - они все делали пасы в разные стороны. При этом есть генеральная линия. А она связана с тем, что надо внедрять всячески и национализировать кадры, сферу общения и т.д. Но поскольку с Россией самая длинная в мире граница, то надо делать какие-то пасы и в ее сторону.

- Насколько они искренни?

- Это мы должны в каждом случае прояснять. И если мы не будем тут очень внимательны, ситуация может усугубится.

- Назарбаев вроде бы был интернационалистом?

- Он в 90-е сам говорил о том, что надо бы сделать русский язык государственным - наряду с казахским. Он зондировал общественное мнение. Но Россия не обратила тогда, при Ельцине, на это никакого внимания. Не подхватила эту тему. Не стала делать это темой межгосударственного общения.

- И в результате?

- Елбасы снял эту проблему и больше не заговаривал о ней. Хотя и говорил о необходимости создать фонд, посвященный русскому языку, межгосударственный, чтобы поддержать русский язык на пространстве СНГ. Но у себя в стране шел по другому пути. Только медленнее - не как Украина…

- И все-таки русские там многочисленны и активны были?

- Он понимал, что у него сейчас треть, а раньше 40% населения - это были русские. Он не мог позволить, чтобы они чувствовали себя ущемленными. Ведь когда Казахстан в 90-е покинули сразу миллион человек - это было ощутимо...

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