Анекдоты: Мы так уверенно идем в будущее, что скоро в моду войдут хрусталь, ковры на стенах и ондатровые ушанки

- Дорогой, ты помнишь, как первый раз меня увидел?

- Конечно, был солнечный день, и ничего не предвещало беды.

* * *

Открою вам тайну: на самом деле дороги в России портят не грузовики, а яхты.

* * *

- Смотри, чего пишут: «Золотой запас России в мае увеличился на 22 тонны».

- Не понял?! Какого-то очередного губернатора взяли?..

* * *

После собеседования:

- К себе на работу мы вас ни при каких условиях не возьмем. Но будем платить тройной оклад, если устроитесь на работу к нашим конкурентам.

* * *

Делать гадости так же утомительно, как и делать добро, но в первом случае моральное удовлетворение гораздо сильнее.

* * *

- Мадам, купите кота!

- А какой он породы?

- Сибирский.

- Не может быть, у него же шерсть короткая!

- Мадам, я вам таки ничего не скажу за его шерсть, но жрет он исключительно пельмени!

* * *

Наши футболисты спасли жизнь многим людям, которые уже были готовы покончить с жизнью из-за своей ущербности.

* * *

- Я была у гадалки, и она сказала, что я обрету вечное счастье с молодым, высоким, богатым блондином.

- Так это же прекрасно!

- Да, но гадалка не сказала, что мне сделать с моим нынешним мужем.

* * *

В зимнем оздоровительном лагере детям не терпелось открыть подарки, но вожатый, как нарочно, потерял штопор…