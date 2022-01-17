Анекдоты: Мы так уверенно идем в будущее, что скоро в моду войдут хрусталь, ковры на стенах и ондатровые ушанки

- Дорогой, ты помнишь, как первый раз меня увидел?
- Конечно, был солнечный день, и ничего не предвещало беды.
* * *
Открою вам тайну: на самом деле дороги в России портят не грузовики, а яхты.
* * *
- Смотри, чего пишут: «Золотой запас России в мае увеличился на 22 тонны».
- Не понял?! Какого-то очередного губернатора взяли?..
* * *
После собеседования:
- К себе на работу мы вас ни при каких условиях не возьмем. Но будем платить тройной оклад, если устроитесь на работу к нашим конкурентам.
* * *
Делать гадости так же утомительно, как и делать добро, но в первом случае моральное удовлетворение гораздо сильнее.
* * *
- Мадам, купите кота!
- А какой он породы?
- Сибирский.
- Не может быть, у него же шерсть короткая!
- Мадам, я вам таки ничего не скажу за его шерсть, но жрет он исключительно пельмени!
* * *
Наши футболисты спасли жизнь многим людям, которые уже были готовы покончить с жизнью из-за своей ущербности.
* * *
- Я была у гадалки, и она сказала, что я обрету вечное счастье с молодым, высоким, богатым блондином.
- Так это же прекрасно!
- Да, но гадалка не сказала, что мне сделать с моим нынешним мужем.
* * *
В зимнем оздоровительном лагере детям не терпелось открыть подарки, но вожатый, как нарочно, потерял штопор…