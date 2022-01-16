Умер Иван Рудаков, звезда сериалов «Медиум» и «Ищейка»: «Был на ИВЛ. Проблемы с сердцем и легкими»

Иван Рудаков и Мария Порошина на съемках сериала «Медиум». Фото: СОЦСЕТИ

16 января в реанимации 57-й московской больницы умер Иван Рудаков. 43-летний актер - звезда сериалов «Медиум», «Ланцет», «Ищейка». После смерти Ивана Рудакова выйдут шесть проектов с его участием - новый сезон «Медиума», «Цыпленок жареный», «СССР» и другие.

Иван вел здоровый образ жизни, ценил родителей, души не чаял в 10-летней дочке Серафиме, с ее мамой он был в разводе, но в дружеских отношениях. Рудаков с 2014-го года не употреблял алкоголь, занимался спортом.

Еще сутки назад отец артиста режиссер Алексей Рудаков обратился к друзьям:

«Просим ваших молитв о выздоровлении нашего сына Ванечки, который сейчас находится в реанимации 57 больницы в крайне тяжелом состоянии. На ИВЛ, пока без сознания. Проблемы с сердцем и с легкими. Последствия ковида, который он перенес этим летом. Положение крайне тяжелое, но мы верим, что общими молитвами вернём Ваню к жизни!»

Иван Рудаков переболел ковидом еще летом, а осложнения начались только теперь. Фото: СОЦСЕТИ

16 января Иван Рудаков умер в больнице. Его папа сообщил: «Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах за упокой его души!»

Рудаков переболел ковидом еще летом, после этого много работал. Снимался, пел в группе «Ruda». И казалось, что ничего не предвещает беды. Встречал новый год в кругу семьи, много времени проводил с близкими. Еще на Рождество он поздравлял друзей, а на этой неделе попал в больницу, из которой уже не вернулся домой.

Полгода назад на съемках «Медиума» Иван с мамой режиссером Еленой Николаевой и актрисой Марией Порошиной. Фото: СОЦСЕТИ

Друзья и коллеги не могут поверить в случившееся. Иван был очень благодарным коллегой, еще недавно он завершил съемки в новом сезоне «Медиума» и благодарил партнершу: «Честно, мне пока очень везло с партнерами в кино – сразу сплюну три раза что бы не сглазить. Но это действительно так, я даже не буду перечислять, много уже, скажу только, что каждый из них получился для меня учителем, хоть я и не сразу это понял. А у Марии Порошиной можно учится бесконечно. Рядом с Машей все твое нутро стремится к апгрейду. Серьезно, Маша какая-то нереальная, она дает окружающим чувство, что все их самые невероятные планы и замыслы легко воплотимы, что нет пределов в любом мастерстве и что любовь действительно рулит!»

Кстати, режиссером на этом проекте работала мама Рудакова. Все актеры шлют соболезнования семье.