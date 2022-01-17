Дрожь во спасение

Михаил Галустян настраивает на позитивный лад свою юную соведущую Валю Карнавал. Фото: Канал СТС

Шоу «Русский ниндзя», герои которого, напрягая все имеющиеся в арсенале мышцы, проходили тяжелейшие испытания, завершилось, но никуда не исчезла потребность зрителей наблюдать за тем, как кто-то на экране пыхтит, кряхтит и потеет в надежде что-то выиграть. Новое шоу «Не дрогни!», занимая в эфире место «Русского ниндзя», продолжит линейку проектов, в которых надо изрядно напрячься - и морально, и физически, - чтобы пройти в следующий этап. Правда, на сей раз упор будет сделан не только на атлетизм и стрессоустойчивость, но и на юмор, на что недвусмысленно намекает выбор ведущего - им стал Михаил Галустян, которого для привлечения аудитории помоложе снабдили напарниками в лице блогеров Артура Бабича и Вали Карнавал (не путать с Люсей Фестиваль).

По правилам ведущие выбирают себе для каждого испытания одного из участников, задача которых - сохранять спокойствие, не задрожать, даже если им страшно и неуютно. Естественно, их попытаются вывести из равновесия самыми разными способами: это может быть безобидная ерунда в виде свистка или лопнувшего шарика, а может и что-то посерьезнее - удар током, выстрел из огнемета и так далее. Если участник вздрогнул, ему начисляется штрафной балл. Изюминкой проекта является максимальная заинтересованность ведущих в результате, ведь тот рулевой, подопечный которого получит наибольшее количество штрафных баллов, вынужден будет сам пройти испытание.

Участникам порой так страшно, что проще вздрогнуть и проиграть, чем сдержаться и пройти изощренное испытание. Фото: Канал СТС

- Наблюдая за участниками, понимаю, как сложно сохранить внутренний дзен, когда тебя со всех сторон пытаются напугать, - говорит Галустян. - Но меня испугать очень сложно: я тертый армянский калач с адреналином в крови.

Стоит добавить, что в отличие от множества телепроектов-испыталок авторы не делают акцент на звездных конкурсантах, так что не ждите среди участников тех, кто на подобные проекты ходит как на основную работу: Прохора Шаляпина, Ольгу Бузову, Давида Манукяна и других записных телеигроков. Впрочем, публика на экране все равно будет колоритная: за победу в числе прочих сразятся повар, учитель, хоккеист, ресторатор, риелтор, бывший священник и обладательница титула «Мисс Беларусь».

СТС.

«Не дрогни!». С 17 января по понедельникам, 20.00.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Проект «Не дрогни!» является адаптацией британского формата Flinch (в переводе с английского - «вздрогнуть»).

Шоу появилось в 2019 году и даже транслировалось на знаменитой платформе Netflix. По задумке авторов, испытания проходят на территории ирландской фермы, поэтому и для российской версии ее нужно было соорудить - декорации выстроили в огромном павильоне. Создателям пришлось попотеть: одного только сена набралось на 180 тюков.