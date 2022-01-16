Вооруженные бандиты ограбили вдову Градского на 100 миллионов рублей

Александр Градский и Марина Коташенко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вдова российского певца и композитора Александра Градского стала жертвой вооруженного ограбления. У Марины Коташенко похитили 100 миллионов рублей.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 января, около 12:00 по московскому времени. Однако в правоохранительные органы Коташенко обратилась только вечером.

Злоумышленники напали на вдову на трассе в Наро-Фоминске. На 255 километре КАДа они сымитировали ДТП, чтобы заставить Коташенко остановить машину. Когда это произошло, к ней в автомобиль подсели три вооруженных мужчины. Угрожая, они заставили женщину вернуться домой и потребовали отдать деньги. В результате вдова лишилась 100 миллионов рублей, сообщает Пятый канал со ссылкой на источники.

Как ранее писал сайт kp.ru, при жизни Александр Градский не скрывал, что был одним из самых высокооплачиваемых музыкантов и сумел скопить немалое состояние. Суммарная стоимость его недвижимости доходит до 400 млн рублей. На банковских счетах музыканта - порядка 300 миллионов рублей. А частный автопарк включает такие люксовые автомобили, как Lincoln Town Car, Toyota 4Runner, Chevrolet Lumina, Mercedes-Benz и Lexus RX 450.

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